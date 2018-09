Antoine Griezmann: "Nuestro partido más difícil en Rusia 2018 fue ante Perú" [VIDEO]

Atlético de Madrid y Francia tienen una realidad exitosa en Antoine Griezmann, un respaldo de calidad para largos años. El jugador que supo ser una principal figura dentro del plantel que campeonó en Rusia 2018 habló sobre lo duro en competencia que fue el Mundial.

Haciendo memoria y explicando diversos momentos, 'Grizzie' contó con lujo de detalles ‘qué partido le marcó para levantarse’ para creer en el sueño de obtener el mundial. Esto por el proceso de adaptación que tuvo Francia en el torneo internacional, ‘preparándose para ganar todo en el día a día’ explica 'El Principito'.

En relación con el partido más duro que le tocó afrontar, Griezmann fue sincero y aclaró: "El partido más difícil en el Mundial fue ante Perú, además fue el que nos hizo creer en el 4-4-2". Exponiendo que no solo fue el resultado, sino también el síntoma de que jugar con un sistema nuevo los haría mejor y se volvía más fácil ganar los cotejos.

"Casi todos en el estadio eran peruanos, y era como jugar en casa de ellos (risas). Fue muy complicado, pero estuvimos fuertes atrás y como grupo. Perú jugó bien en Rusia, pero quizás les faltó experiencia", con motivo de precisión por lo bien que manejó los partidos Ricardo Gareca desde su posición, pero la falta de suerte nos jugó en contra.

EL DATO:

Antoine Griezmann no fue nominado para el premio "The Best" a pesar de que tuvo un excelente año deportivo.