Antoine Griezmann: "Estoy cada vez más cerca del Balón de Oro"

Antoine Griezmann quiere ganar el Balón de Oro por primera vez en su carrera como futbolista profesional. Está cerca de hacerlo. Así lo considera él mismo en una entrevista que dio para 'L'Equipe'. Analizó lo que ha sucedido este 2018 tanto con su club como en la Selección de Francia y ha dejado en claro que se siente cada vez más cerca de ganar el galardón.

"Pienso en él, sobre todo porque estoy cada vez más cerca. Lo comparo con 2016 y este año, para mí, estoy obligado a estar entre los tres finalistas. En 2016 perdí dos finales y estuvo entre los tres. Esta vez gané tres finales por lo que...", dijo para una exclusiva con el mencionado diario francés.

Hace unos días se dio a conocer a los finalistas del premio 'The Best' por la FIFA y Griezmann no está en esa nómina. Su club, el Atlético Madrid, lo defendió en redes sociales porque creían que debería estar luchando por el premio. Sobre eso también habló el delantero galo, quien se sintió agradecido con el cuadro 'colchonero' por todo el respaldo que le están dando. "Mi club muestra públicamente su apoyo. Me encantó".

Recordó el día de la final del Mundial y confiesa que hasta ahora algunos no se lo creen. "El momento de levantar la Copa del Mundo fue magnífico. Creo, de hecho, que aún no nos damos cuenta. Los pequeños detalles nos ayudan: la segunda estrella en la camiseta, las fotos que descubrimos en los corredores de Clairefontaine... Pero como apenas hemos parado, apenas veinte días, no tenemos tiempo de darnos cuenta".

También ha reconocido al diario francés que sus compañeros de equipo Diego Godín y José María Giménez -ambos uruguayos- agradecieron el gesto de que no haya celebrado los goles en la Copa del Mundo a Uruguay. "Sabes que me llevo muy bien con ellos. Me agradecieron por no celebrar mi gol, lo cual era normal. Después de este partido de cuartos de final todos nos felicitaron".