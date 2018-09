Sergio Ramos sobre premio 'The Best': "Hay jugadores con más marketing, pero se lo merece Modric"

Luego de la victoria de España contra Inglaterra en el estadio de Wembley por 2 a 1 con goles de Saúl y Rodrigo, Sergio Ramos declaró en zona mixta para la prensa.

En una de las tantas preguntas, se tocó el tema sobre el premio 'The Best'. El capitán del Real Madrid no dudó en decir que su favorito es Luka Modric. Además, le mandó una indirecta a su excompañero de equipo: Cristiano Ronaldo.

"Ya se verá. Aparte de un gran amigo hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, pero se lo merece. No me refiero a nadie, pero como no hay nada que defina el premio, todo suma y todo resta".

Después de su polémica declaración, Ramos también se refirió a las palabras del Jorge Mendes (representante de Cristiano Ronaldo): "No contestaré a Mendes, cada uno tiene su opinión. El halago y la crítica siempre están en nuestra profesión pero en mi opinión es súper merecido el premio a Modric".