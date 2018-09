México vs Estados Unidos EN VIVO: fecha, hora y canal del amistoso internacional por fecha FIFA [GUIA TV]

Este martes, México se enfrentará a los Estados Unidos en un nuevo episodio del clásico de Concacaf. El duelo arrancará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y podrás verlo vía ESPN, Azteca Deportes y Televisa Deportes. Asimismo, seguir el minuto a minuto en Libero.pe

Llegó la hora de la verdad. México y Estados llegan a esta cita heridos tras perder sus duelos ante Uruguay y Brasil, respectivamente, por fecha FIFA. Por tal motivo, ambos técnicos pondrán toda la carne al asador para llevarse la victoria en el Nissan Stadium, en Nashville.

Ricardo Ferretti, técnico del 'Tricolor', mandará a Raúl Jiménez desde el vamos con la finalidad de volver a la senda del triunfo tras tres partidos. El delantero del Wolverhampton es el llamado a ser el verdugo del portero Zack Steffen, del Columbus Crew SC de la MLS.

De otro lado, el DT Dave Sarachan le pone toda su confianza a Bobby Wood, artillero del Hannover 96. Cabe precisar que el estratega de 'The Yankees' no podrá contar con John Brooks, quien quedó sentido en la derrota 0-2 ante Brasil. Otro que se apunta al show es DeAndre Yedlin, estrella del Newcastle.

Este martes, México vs. Estados Unidos se medirán fuerzas en el clásico de Centroamérica. Pese a que ambas escuadras apostarán por jugadores Sub 20, el duelo promete sacar chispas de principio a fin. No estarán en juego puntos, pero sí el honor.

[Resumen del México 1 - 4 Uruguay: amistoso internacional]

[Resumen del duelo entre los Estados Unidos 0 - 2 Brasil: amistoso internacional]

POSIBLES ALINEACIONES DEL MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS: AMISTOSO INTERNACIONAL

México: Hugo González; Jesús Gallardo, Hugo Ayala, Édson Álvarez, Luis Rodríguez; Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Elías Hernández, Diego Laínez; Raúl Jiménez y Ángel Zaldívar

DT: Ricardo Ferretti.

Estados Unidos: Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Matt Miazga, Cristian Roldan, Antonee Robinson; Wil Trap, Paul Arriola, Tyler Adams, Weston McKennie, Julian Green y Bobby Wood

DT: Dave Sarachan.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS

Fecha: Martes 11 de septiembre de 2018.

Hora: 19:30 p. m.

Escenario: Nissan Stadium (Nashville, Tennessee)

GUIA DE CANALES

México (19:30 hs) // Azteca Deportes, Televisa Deportes, Azteca 7

Estados Unidos (19:30 hs) // ESPN, Univision Deportes, UniMás, Univision NOW

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre México vs Estados Unidos. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.