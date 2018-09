Nasser Al-Khelaïfi habló sobre el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus

La Juventus se hizo con el fichaje de Cristiano Ronaldo días antes de que inicie la actual temporada. El delantero portugués dejó al Real Madrid luego de ganar la tercera Champions League de manera consecutiva. Uno de los que no habían hablado, hasta hoy, del traspaso de 'CR7' al conjunto italiano fue el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

"No esperaba verlo en la Juventus", dijo el mandamás del conjunto francés. Esto lo mencionó en una reunión de la que participaron los principales clubes de Europa. En la misma, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dejó en claro que los clubes pidieron la aparición del VAR desde un inicio en los distintos torneos internacionales a nivel de clubes en Europa.

Sin embargo, un tema que más llamó la atención fue la mención de Cristiano Ronaldo por parte de Al-Khelaïfi. No caben dudas de que su traspaso a la Juventus ha movido absolutamente todo no solo en la Serie A, sino también en el fútbol europeo. El presidente del PSG lo quiso tener en un momento en su equipo, pero no se llegaron a dar las negociaciones. También dijo sobre lo que será el equipo de Turín con la llegada del portugués.

"Ya de por sí era un equipo muy fuerte, ahora será una de las potencias de la Champions League. Será muy difícil de ganarle", confesó el presidente del PSG. El ex jugador de Real Madrid sigue dando de qué hablar. No caben dudas de que esta edición de la Liga de Campeones traerá muchas sorpresas. El cuadro parisino irá con todo en busca de la 'Orejona'.