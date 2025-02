¿Vuelve a la Liga 1? Club campeón hizo millonaria oferta por Kevin Serna y Fluminense respondió

Monterrey de la Liga MX dio el batacazo en el mercado de fichajes 2025 luego de contratar al ex Real Madrid , Sergio Ramos con quien tienen el gran objetivo de alzar un nuevo título a final de temporada. No obstante, los 'Albiazules' fueron con todo esta temporada y quisieron dar el golpe fichando al jugador colombiano Kevin Serna . Conoce qué respondió Fluminense .

Según el medio brasileño RTI Esporte , el elenco campeón de la Liga MX en 1986 presentó una jugosa propuesta al ex Alianza Lima, debido a que, se encontraba dentro de los planes del entrenador Martín Demichelis. Respecto a la oferta, señalaron que ascendió a unos casi 1.50 millones de dólares, equivalente al 50% del total de su pase; pero la postura de su actual club fue negativa.

Kevin Serna recibió importante oferta de Monterrey de México/Foto: X

"En primer lugar, Fluminense recibió y rechazó la propuesta hecha por Monterrey de México para contratar a Kervin Serna. El peruano naturalizado colombiano estaba en la lista de refuerzos solicitados por el técnico Martín Demichelis para la temporada 2025 . La Agencia RTI Esporte constató que los 1.5 millones de dólares (8.6 millones de reales) ofrecidos por el 50% de los derechos económicos del delantero de 27 años no atrajeron a la directiva tricolor en el mercado de fichajes. El jugador y su agente, Narciso Algamis, se reunieron personalmente con la directiva y fueron informados de la negativa", indicó RTI Esporte en su portal web oficial.

Fluminense rechazó oferta de Monterrey por Kevin Serna/Foto: RTI Esporte

"El Fluminense, que vendió a Kauã Elias al Shakthar Donetsk, de Ucrania, no tiene planes de perder otro delantero en el mercado de fichajes. La directiva, de hecho, no tiene la posición como prioridad en esta ventana de transferencias. A menos que haya una propuesta considerada irresistible por la directiva tricolor, lo cual no es el caso de la oferta mexicana", señalaron.