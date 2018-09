¿De qué se alimenta Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa? [VIDEO]

Diego Armando Maradona es tratado como un verdadero 'D10S' dentro del fútbol mexicano, tiene un cocinero personal a solamente unos metros del hotel donde descansa y se pone a estudiar las tácticas para los entrenamientos correspondientes al día a día. Además tiene un vigilante que no le quita los ojos de encima las 24 horas.

La libertad de Diego Armando Maradona se ve violada en esta etapa de su vida, él siempre vivió con mucha tranquilidad y gozaba con los privilegios de ser el crack mundial durante tantos años. Aunque eso no quita que tenga un motivo el club para hacer todo esto, la ciudad es extremadamente peligrosa, la presencia de los narcos peleando y pujándose el poder de los terrenos en mención.

Según cuenta la prensa de argentina que hizo una visita al lugar de 'Diego Armando Maradona': "El entrenador de Dorados sólo sale del lujoso hotel para dirigir las prácticas. El recorrido consiste en poco más de 20 cuadras entre su hogar transitorio y el estadio Banorte. Allí, incluso, es acompañado por un personal de seguridad. Diego no hace nada sin la supervisión del club".

Aunque un momento de relajo siempre se le entrega para la gastronomía, el chef argentino Rodrigo Latorre brindó detalles de la presencia del mítico Maradona en Culiacan: "Yo estaba en la casa de mis amigos y me llamaron del club Dorados para decirme que Diego quería carne magra. Ahí no dudé y me vine al restaurant para hacerle unos vacíos y unos bifes de chorizo. Lo que siempre pide es choripán, empanadas y alguna picada. Nosotros también le hicimos chipá. Yo le llevo la comida personalmente", puntualizó el compatriota de Maradona en un vídeo bastante interactivo.

EL DATO:

Diego Armando Maradona ganará más 1 millón de dólares anuales en Dorados de Sinaloa.