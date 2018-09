La charla motivacional de Diego Armando Maradona en la previa del estreno como entrenador del Dorados de Sinaloa [VIDEO]

El predominante triunfo del Dorados de Sinaloa sobre Cafetaleros de Tapachula por 4-1 en la jornada 8 del Ascenso Mx no ha pasado desapercibido en tierras charras que - hasta los mínimos detalles utilizados por Diego Armando Maradona - han sido publicados a través de las redes sociales.

Una transmisión en vivo mostró al entrenador argentino - en la previa del encuentro - arengando a sus dirigidos en la previa del encuentro: parece que la motivación inculcada por el ex campeón mundial en México 1986 surtió efecto.

"Me encontré con unos muchachos impresionantes, que quieren trabajar y que quieren dar un paso adelante. Lo veo en los ojos, lo veo en las caras, los veo que quieren, y eso a mí me reconforta", señaló Maradona en el inicio de su discurso.

"Nosotros no los conocíamos y en una semana tuvimos que hacer, no amistad, sino un compañerismo del bueno, y lo hemos logrado. Se ve en los entrenamientos", continuó.

Finalmente, fiel a su estilo, Maradona pidió su plantel no dar una pelota por perdida. "Acá nadie tiene el puesto ganado. Cada pelota es la vida, porque después nos vamos a ver en la televisión y a decir 'p... que lo parió, ¿por qué no fui?'. No, hay que ir, muchachos", detalló.

EL DATO

Tras la victoria, Dorados se ubica décimo con seis puntos a veinte del primero, Juárez. Mientras que Cafetaleros de Tapachula se ubica en el último lugar con tres unidades.