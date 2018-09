Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO ONLINE por FOX Sports: hora, canal y alineaciones por cuartos de Copa Libertadores | GUÍA TV

Boca Juniors y Cruzeiro se enfrentarán este miércoles 19 de septiembre (7.45 p.m. - hora peruana; 9.45 p.m. - hora argentina / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018.

El técnico de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto planea jugar con dos centrocampistas defensivos, tres ofensivos y un ariete. Es decir, arriba estarán el colombiano Edwin Cardona, Cristian Pavón, Mauro Zárate y Benedetto para buscar los goles del 'Xeneize', relegando a Carlos Tevez al banquillo.

¡Boca Juniors está enchufado!

En la previa contra Cruzeiro, Boca Juniors llega motivado tras hilvanar dos victorias consecutivas en la Superliga de Argentina, la última este sábado frente a Argentinos Juniors por 0-1, y escalar a la tercera posición con 10 puntos, tres menos que el líder, Racing Club.

Esta semana será crucial para Boca Juniors no solo por el partido ante el Cruzeiro sino porque el domingo jugará ante River Plate en la Bombonera el Superclásico argentino.

"Se viene una semanita linda con los dos partidos de local (uno contra Cruzeiro) con nuestra gente, que nos va a acompañar. Hay que hacer los deberes porque se empieza a jugar el futuro de este semestre. La confianza en estos partidos va a ser clave", aseguró Carlos Izquierdoz, central de Boca Juniors.

"Jugando de local tenemos que ser protagonistas e ir a buscar el partido. Cruzeiro es como todo equipo brasileño. Contra Flamengo de visitante jugaron muy bien y después sufrieron un poco de local. Por lo que tengo entendido el técnico de ellos está atento a cada detalle, el que sea más inteligente va a marcar la diferencia", acotó el jugador de Boca Juniors.

Cruzeiro va por la victoria en La Bombonera

El estratega de Cruzeiro Mano Menezes manifestó que haber empatado sin goles (0-0) el último domingo ante el Atlético Mineiro fue "un buen resultado" para ir con lo mejor a Boca Juniors en este partido clave de la Copa Libertadores.

"La producción fue buena. Nos da seguridad para lo que viene. Estoy satisfecho por como estamos preparándonos para el partido de la Copa Libertadores 2018. Ahora aumenta la presión y vamos a ser exigidos", sostuvo el entrenador de Cruzeiro.

Asimismo, Menezes paró un equipo alternativo ante el Atlético Mineiro para que los habituales titulares lleguen descansados al partido con Boca Juniors.

El principal problema para el entrenador es que De Arrascaeta, una de las figuras, no se encuentra totalmente recuperado de un desgarro y está en duda.

"Vamos a esperar para decidir. Seguramente tomaremos la decisión el martes", adelantó el el DT de Boca Juniors.

El Cruzeiro marcha séptimo en el Campeonato Brasileño con 34 puntos, 16 menos que el líder, el Sao Paulo.

La vuelta será el 4 de octubre en el Mineirão y el ganador del partido entre Boca Juniors y Cruzeiro se medirá en las semifinales al vencedor entre la llave Palmeiras (Brasil) y Colo Colo (Chile).

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

Perú: 7.45 p.m.

España: 2.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Marruecos: 1.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Colombia: 7.45 p.m.

Argentina: 9.45 p.m.

Uruguay: 9.45 p.m.

Ecuador: 7.45 p.m.

México (DF): 7.45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 8.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.45 p.m.

Chile: 3.45 p.m.

Paraguay: 9.45 p.m.

Brasil: 10.45 p.m.

Venezuela: 8.45 p.m.

Bolivia: 8.45 p.m.

Holanda: 2.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Alemania: 2.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Italia: 2.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Francia: 2.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Inglaterra: 1.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Australia: 10.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Nueva Zelanda: 1.45 p.m.(jueves 20 de septiembre)

Japón: 9.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Corea del Sur: 9.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

China: 8.45 a.m. (jueves 20 de septiembre)

Costa Rica: 6.45 p.m.

Panamá: 7.45 p.m.

Honduras: 6.45 p.m.

El Salvador: 6.45 p.m.

CANALES TV: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports 3 Cono Norte.

Estados Unidos: FOX Deportes y FOX Soccer Match Pass.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur

Venezuela: Fox Sports 3 Cono Norte.

Austria: Sport1 + Germany, DAZN y sportdigital.

Belice: Fox Sports 3 Cono Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 1.

Brasil: SporTV 2, Globo, FOX Sports 1 Brasil y SporTV.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

Costa Rica: Fox Sports 3 Cono Norte.

Croacia: Arena Sport 1.

República Dominicana: Fox Sports 3 Cono Norte.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 3 Cono Norte.

Alemania: sportdigital, Sport1 + Germany y DAZN.

Guatemala: Fox Sports 3 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte.

Indonesia: Super Soccer TV.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Italia: DAZN Italy.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 2 Serbia.

Montenegro: Arena Sport 1 y Arena Sport 2 Serbia.

Nicaragua: Fox Sports 3 Cono Norte.

Panamá: Fox Sports 3 Cono Norte.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Portugal: Sport TV1.

Serbia: Arena Sport 1, Arena Sport 2 Serbia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Suiza: DAZN, sportdigital

Turquía: Sport+.

ALINEACIONES PROBABLES: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Nández; Mauro Zárate, Cristian Pavón y Darío Benedetto.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves; Hernán Barcos y Rafel Sóbis.

Entrenador: Mano Menezes.

Árbitro: el paraguayo Eber Aquino, asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla.

Estadio: 'La Bombonera' Alberto J. Armando, de Buenos Aires, con capacidad para unas 49.000 personas.

GUÍA TV POR FOX Sports: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

DirecTV: Canal 604.

Claro TV: Canal 61.

Movistar: Canal 501

GUÍA TV POR FOX Sports HD: BOCA JUNIORS VS. CRUZEIRO

DirecTV: Canal 1604

Claro TV: Canal 520.

Movistar: Canal 744.