Sir Alex Ferguson recibió emotivo recibimiento en Old Trafford tras superar una grave hemorragia cerebral [VIDEO]

Todos vuelven a casa. El legendario entrenador escocés Sir Alex Ferguson regresó a Old Trafford tras superar una delicada operación producto de una hemorragia cerebral que sufrió el pasado 5 de mayo y que lo derivó hacia cuidados intensivos de una clínica local.

'Fergie' dirigió a los Red Devils por 27 años y allí se convirtió en el entrenador más exitoso de la Premier League al conquistar 13 titulos domésticos y dos UEFA Champions League (1999 y 2008). A través de sus redes sociales, Manchester United anunció su llegada con cálido mensaje: "Bienvenido nuevamente, Sir Alex".

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ