Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO: chocan por el Superclásico del fútbol argentino

Boca Juniors vs. River Plate se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la sexta jornada de la Superliga Argentina. El duelo se disputará este domingo 23 de septiembre (3:45 p.m./hora peruana) en el Estadio Alberto J. Armando. La transmisión la podrás seguir vía FOX Sports 2, FOX Sports Premium y TNT Sports, y el minuto a minuto lo seguirás por Libero.pe.

Boca Juniors llega motivado al Superclásico del fútbol argentino tras vencer este miércoles al Cruzeiro por 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el 'Xeneize' ha perdido a su portero titular, Esteban Andrada, quien sufrió una fractura de maxilar inferior y cuya recuperación le tomará lo que resta de la temporada. El reemplazo de Andrada será Agustín Rossi.

📽️ Ronald Koeman, multicampeón con Barcelona y Ajax, aseguró que "el superclásico entre #Boca y River no se compara con ningún otro derby del mundo". ¡No te pierdas la recorrida del DT holandés por la Bombonera! pic.twitter.com/KdANMl7bfk — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 20 de septiembre de 2018

River Plate igualó también el miércoles sin goles con Independiente en Avellaneda también en la misma instancia de la Libertadores.

Además de Andrada, Barros Schelotto no tendrá en este Superclásico a otros jugadores claves por lesión como el delantero 'Wanchope' Ábila, el lateral zurdo Lucas Olaza y tiene en duda al volante colombiano Edwin Cardona, lesionado en la práctica del jueves.

Si aquello no fuera poco, el DT de Boca Juniors tomó una drástica decisión: dejó fuera de la lista de concentrados al capitán Fernando Gago, al que no quiso exponer en este partido debido a que nota en él un bajón físico, el mismo que no le permitirá estar en la mejor de sus condiciones ante el rival de toda la vida.

Boca Juniors vs. River Plate: El último enfrentamiento por la Superliga Argentina

En River Plate regresará al once el capitán Leonardo Ponzio, quien estuvo ausente ante Independiente por suspensión.

No obstante, el que no estará ni como alternativa será Nacho Fernández. El volante, que se perdió el partido ante Independiente, seguirá siendo baja en su equipo debido a una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo.

#RiverSuperclásico ⚪🔴⚪



⚽ Volea del Pity Martínez para abrir el camino del triunfo por 3-1 en la última visita de River a La Boca. 👏 pic.twitter.com/vW37C4vBzg — River Plate (@CARPoficial) 22 de septiembre de 2018

Vale destacar que la última vez que se enfrentaron Boca Juniors y River Plate fue el 14 de marzo de este año en la provincia de Mendoza en la Supercopa Argentina y fue el club 'millonario' el que se consagró campeón al ganar por 0-2.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. River Plate:

Boca Juniors: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Más; Nandez, Barrios, Almendra; Pavón, Benedetto, Tevez.

River Plate: Armani; Montiel, Pinola, Maidana, Casco; Pérez, Ponzio, Palacios, Pity Martínez; Santos Borré, Pratto.

Canales del Boca Juniors vs. River Plate:

Perú: FOX Sports 2

Argentina: FOX Sports Premium, TNT Sports y Cablevisión (canal 55 de CV HD y 602 de Flow Box)

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV , en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603

Horarios del Boca Juniors vs. River Plate:

Perú: 3.45 p.m.

España: 10.45 p.m.

Colombia: 3.45 p.m.

Argentina: 5.45 p.m.

Uruguay: 5.45 p.m.

Ecuador: 3.45 p.m.

México (DF): 3.45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 4.35 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 2.45 p.m.

Chile: 5.45 p.m.

Paraguay: 5.45 p.m.

Brasil: 6.45 p.m.

Venezuela: 4.45 p.m.

Bolivia: 4.45 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs. River Plate?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs. River Plate, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.