Real Madrid vs. Atlético Madrid: Luka Modrić y Thibaut Courtois presentaron sus premios The Best al público de Santiago Bernabeu [FOTOS]

Real Madrid y el Atlético se enfrentan en el Santiago Bernabéu en una nueva edición del Derby madrileño por la fecha 7 de la Liga Santander. En la previa de este encuentro los jugadores del cuadro blanco fueron ovacionados por el público asistente tras coronarse en los premios The Best.

Luka Modrić y Thibaut Courtois recibieron el cariño de la afición del Real Madrid tras ser elegidos como mejor jugador y mejor arquero respectivamente. Además, Sergio Ramos y Marcelo también recibieron los aplausos de la gente al estar entre el once ideal de la temporada.

El croata Luka Modric terminó con una reinado de más de 10 años de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El popular ‘Luquita’ fue clave en el subcampeonato de su selección en el Mundial Rusia 2018 y la última Champions conseguida por el Real Madrid en la pasada temporada.

De igual manera Thibaut Courtois, que con sus increíbles atajadas con el cuadro de Bélgica en la última Copa del Mundo se alzó con el premio a mejor guardametas de la temporada. La regularidad del belga ha logrado arrebatarle la titularidad a Keylor Navas en el Real Madrid.

👏 ¡Nuestros 'The Best' ofrecieron sus premios a los #RMFans!

