Real Madrid vs Atlético Madrid EN VIVO vía Movistar Partidazo: transmisión, canales TV y dónde ver derbi madrileño en Bernabéu

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras este sábado 29 de septiembre (8.45 p.m. - hora española; 1.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Movistar Partidazo, ESPN 2 y Sky Sports) en el estadio Santiago Bernabéu por el derbi madrileño de la séptima jornada de la Liga Santander. Sergio Ramos y Antoine Griezmann tendrán un duelo aparte en el área.

Tras la humillante derrota (3-0) a manos del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el Real Madrid necesita recuperar la fe de su afición con una victoria frente al Atlético de Madrid que, de ganar o empatar, podría igualar el récord del Valencia (1942-1948): seis partidos sin perder en el césped del Bernabéu. Por ahora, bajo el mando de Diego Simeone, los 'Colchoneros' van cinco juegos invictos. La racha inició un 28 de septiembre de 2013.

Al nuevo derbi llega el Real Madrid en su momento más delicado de lesiones. Julen Lopetegui recupera a Dani Carvajal pero pierde a su único lateral zurdo natural, Marcelo, por una rotura muscular (frente al Sevilla). Se suma a Isco Alarcón en el capítulo de bajas de titulares. Debe improvisar en el costado izquierdo, con Nacho en una posición que no es la suya, y decidir como recomponer el ataque tras dos partidos de poca pegada, con un tanto en 180 minutos. El Atlético de Madrid aprovecharía estos espacios en la contra.

Reforzar el centro del campo, donde siempre se libra una batalla clave en los derbis, o mantener el tridente formado por la BBA del Real Madrid y que sea Diego Simeone el que se preocupe de frenar la velocidad de Marco Asensio y Gareth Bale o taponar la movilidad de Karim Benzema. Es la duda por despejar de Lopetegui que, en principio, mantendrá la confianza en portería en un Thibaut Courtois que se enfrentará a su pasado equipo: Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid

Enfrente, el Atlético de Madrid ha reaccionado con tres victorias consecutivas, dos en la Liga, que le han reactivado en todos los sentidos para ganar al Real Madrid en su visita al Bernabéu, sobre todo en lo numérico porque en sólo cinco días ha rebajado su distancia respecto al liderato de siete a dos puntos, a la vez que irrumpía en el podio.

Mientras Antoine Griezmann se reencuentra con su mejor nivel, Diego Costa atraviesa la peor racha goleadora de su carrera en la Liga, quince partidos sin marcar, o Jan Oblak añade más porterías a cero bajo palos, ya por 98, el relanzamiento del Atlético de Madrid es evidente, levantado de golpe con tres triunfos indispensables.

DATOS 📊

Será el segundo derbi madrileño frente al Real Madrid esta temporada, En el primero, los nuestros se impusieron por 2-4 logrando la Supercopa de Europa en Tallin. 🔴⚪🔴#RealMadridAtleti #AúpaAtleti pic.twitter.com/lzU7wamRMD — Atlético de Madrid (@Atleti) 29 de septiembre de 2018

Lo fue el 2-0 en Getafe, generado por Thomas Lemar; el 1-2 en Mónaco en la Champions, transformado por Diego Costa y José María Giménez; y el 3-0 del pasado martes al Huesca, cuando confirmó su crecimiento individual y colectivo, en la presión, en la combinación entre líneas del Atlético de Madrid y, por encima de todo, en la pegada arriba.

Una reafirmación para el Atlético de Madrid, que también ha recuperado su firmeza defensiva, con sólo un gol en contra y cinco ocasiones concedidas en sus tres últimos encuentros, y que se presenta rearmado en el Santiago Bernabéu, donde ha jugado doce choques en la era Simeone, con cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

En el morbo del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid se espera ver como terminará la discusión que han armado Sergio Ramos y Antoine Griezmann. Ambos se han dicho de todo en las cámaras. El capitán español se molestó con el francés porque se puso a la par de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Perú: 1.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

España (Islas Canarias): 7.45 p.m.

Marruecos: 8.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

México (DF): 1.45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 2.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.45 a.m.

Estados Unidos (Texas): 12.45 p.m.

Chile: 3.45 p.m.

Paraguay: 3.45 p.m.

Brasil: 4.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Holanda: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Inglaterra: 8.45 p.m.

Australia: 4.45 a.m. (domingo 30 de septiembre)

Nueva Zelanda: 6.45 a.m. (domingo 30 de septiembre)

Japón: 1.45 a.m. (domingo 30 de septiembre)

Corea del Sur: 1.45 a.m. (domingo 30 de septiembre)

China: 12.45 a.m. (domingo 30 de septiembre)

Costa Rica: 12.45 p.m.

Panamá: 1.45 p.m.

Honduras: 12.45 p.m.

El Salvador: 12.45 p.m.

GUÍA DE CANALES TV: REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

Perú: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Argentina: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

España: Movistar Partidazo y Movistar+.

Paraguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

Chile: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

México: Sky HD, TDN, SKY Planeta Fútbol y Blue To Go Video Everywhere.

Venezuela: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Ecuador: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

Panamá: SKY Planeta Fútbol y Sky HD, TDN.

Alemania: DAZN.

China: PPTV Sport China y QQ Sports Live.

Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

Australia: beIN SPORTS 2 y beIN Sports Connect.

Bolivia: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

El Salvador: SKY Planeta Fútbol, TDN y Sky HD.

Canadá: beIN SPORTS en Español, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN Sports Canada.

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, TDN y Sky HD.

Francia: beIN SPORTS CONNECTe.

Italia: DAZN Italy.

Reino Unido (Inglaterra): Eleven Sports 1 UK y Eleven La Liga TV.

Uruguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

¿QUÉ CANAL DE ESPAÑA TRANSMITE EL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

El canal Movistar Partidazo dará la cobertura completa del derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid para toda España.

España: Movistar+: Dial / Canal 46.

España: Movistar+: Dial 46 ; Dial / Canal 440 (4K)

España: Orange TV: Dial / Canal 49

Andorra: SomTV: Dial / Canal 204

¿CÓMO VER POR INTERNET Y MÓVIL EL REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID?

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en linea a través de Bein Sports Connect. Puedes ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid con la aplicación de Bein Sports y Bein Sports Connect, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

ALINEACIONES PROBABLES: REAL MADRID VS. ATLÉTICO MADRID

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphäel Varane, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Marco Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Juanfran, José María Giménez, Diego Godín, Lucas; Koke Resurrección, Rodri o Thomas, Saúl Níguez, Thomas Lemar o Ángel Correa; Antoine Griezmann y Diego Costa.

Entrenador: Diego Simeone.

Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.