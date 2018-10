Massimiliano Allegri habló sobre la acusación a Cristiano Ronaldo por supuesta agresión sexual

Cristiano Ronaldo está nuevamente en el ojo de la tormenta. Las críticas y polémica hacia él vienen aumentando día a día por la supuesta agresión sexual de la que se viene hablando en los últimos días. El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, quiso hablar sobre este tema y aseguró que el delantero luso es profesional y está 100% concentrado con el equipo que mañana visitará al Udinese por la jornada ocho de la Serie A.

"Cristiano está bien. Le conozco de hace tres meses solo, pero en sus 15 años de carrera siempre ha dado muestras de profesionalidad dentro y fuera del campo", fueron las primeras palabras de Allegri sobre la figura que tiene la escuadra 'bianconera'. Cabe destacar que la Juventus ha ganado todos los partidos que ha disputado en lo que va de la temporada y quiere seguir en la senda de triunfos el día de mañana en su partido que iniciará a las 11:00 am (hora peruana).

Cristiano Ronaldo será titular nuevamente en Juventus. Luego del triunfo por la Champions League ante el Young Boys por un marcador de 3-0, ahora la 'Vieja Señora' se prepara para la reanudación del campeonato italiano. El atacante portugués no pudo estar en el duelo de la Liga de Campeones debido a la expulsión que tuvo en el primer partido ante Valencia en Mestalla. Sin embargo, Allegri confesó que Cristiano está listo para jugar y lo hará desde la partida el día de mañana.

"Está preparado para jugar. Cristiano tiene las espaldas anchas y está concentrado solo en jugar el próximo partido. Las cosas externas no le afectan", aseveró. Además, dijo que Ronaldo decidió no jugar con la selección de Portugal más este año. "Cristiano ha decidido no ir con Portugal porque lo ha acordado con el entrenador y el presidente de la Federación. Pero él está bien y listo para jugar".