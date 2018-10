Paco Alcácer y polémicas declaraciones sobre Barcelona

Paco Alcácer lleva seis goles en tres partidos con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Hasta de tiro libre la mete. Hoy, el delantero español compareció ante los medios con su selección previo a los duelos ante Gales (amistoso) e Inglaterra (Liga de Naciones).

El delantero del Borussia Dortmund dijo sobre su regreso a la selección. “La verdad es que estar aquí merece estar contento. Hay que tomar decisiones y después de dos años en Barcelona sin protagonismo lo que se quiere es ser importante. Me están saliendo bien las cosas y esperar a trabajar día a día para seguir así", declaró.

Luego, Alcácer agregó. “Al final el marcharse a otro equipo es porque piensas que va a ser mejor. En el Barcelona no tenía los minutos que esperaba y decides salir y buscar en otro lado y ser más feliz jugando que no”, recalcó.

Sobre Luis Enrique dijo. “Más factible venir... es igual. El nivel es alto y tienes que estar a un nivel similar para poder estar aquí. El comienzo en Dortmund me ha traído aquí e intentar no bajar los brazos. Luis Enrique es muy serio y te dice las cosas claras.”

Respecto a su lucha por ser titular en la selección de España, indicó. “El venir aquí es motivo de orgullo y de estar contento con mi trabajo. Siempre con el objetivo de poder venir. Las decisiones son del entrenador, vengo para ayudar en lo que pueda.”

Alcácer también habló de su estancia en Alemania. “Todos los compañeros me han ayudado mucho con el cambio de idioma y de país. hay que adaptarse lo antes posible y hacer todo más fácil. Me he adaptado rápido porque se vino la familia conmigo y eso es muy importante para las personas”

EL DATO

Paco Alcácer anotó cuatro goles en 17 partidos con el Barcelona en la temporada anterior.