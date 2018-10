Gareth Bale es la primera baja del España vs Gales por amistoso internacional

Gareth Bale no podrá jugar este jueves ante la Selección de España debido a una lesión muscular. Así lo confirmó el entrenador de la Selección de Gales, Ryan Giggs, en una conferencia de prensa que dio esta mañana. Decidió que no tendrá participación del partido del día de mañana, pero sí podría tenerlo en cuenta para el juego que será el martes que se viene.

"No es algo serio y quizás tenga una oportunidad para el martes ante Irlanda, pero hay que verlo día a día", fueron las primeras palabras de Ryan Giggs. Cabe mencionar que el extremo del Real Madrid no entrenó esta mañana debido a una fatiga muscular. Tuvo una lesión en la ingle hace un par de semanas y sigue arrastrando el dolor. Es por eso que no será considerado para el partido ante España.

"No queremos tomar ningún riesgo con él, estamos preparando el partido (contra Irlanda) para ambos escenarios", siguió hablando 'El Soldado'. Giggs confesó también que el cuerpo médico de la Selección de Gales está en constante comunicación con el Real Madrid para seguir el día a día del futbolista. El entrenador galés también habló sobre lo que será el partido ante España.

"Realmente han sido impresionantes sus resultados el mes pasado. Queremos ganar, pero el martes hay tres puntos en juego. Es difícil y emocionante jugar contra los mejores del mundo, además Luis Enrique es uno de los mejores técnicos", finalizó Ryan Giggs acerca de los partidos que se le viene a la Selección de Gales por la Fecha FIFA