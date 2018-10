Panamá vs Corea del Sur EN VIVO: Partido amistoso por fecha FIFA 2018

Panamá y Corea del Sur se enfrentan este martes 16 de octubre a las 6:00 a.m. (hora peruana) en partido amistoso por fecha FIFA. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Cheonan Baekseok Stadium de la ciudad de Cheonan y podrás seguir todas las incidencias del cotejo, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Panamá no atraviesa su mejor momento futbolístico luego de lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018. Tras lograr sellar su pase a su primera copa del mundo, jugaron 13 partidos, entre amistosos y oficiales del gran torneo de selecciones, obteniendo un saldo muy negativo, los cuales reflejaron su fallas en defensa y ataque.

De los juegos en mención, solo ganaron en 2 ocasiones, empataron otras 2 y cayeron en otras 9 ocasiones, arrastrando 6 de manera consecutiva. La Selección de Panamá no solo aspira a ganar y quebrar ese bache al que han caído, sino también volver al gol, pues no han celebrado anotaciones en los amistosos anteriores (Japón 3-0 y Venezuela 0-2).

Por su parte, la Selección de Corea del Sur terminó con una buena cara en Rusia 2018 y tras ello ha logrado buenos resultados en los amistosos que disputó. En los amistosos de septiembre, los coreanos vencieron 2-0 a Costa Rica y luego igualaron 0-0 con la representación de Chile, en un partido con ocasiones de gol, pero sin la efectividad esperada.

Luego, en el primer partido de esta fecha doble, Corea del Sur le ganó a Uruguay con un juego contundente. Hwang Eui-Jo y Jung Woo-Young anotaron, mientras que Matías Vecino había empatado momentáneamente. Con Son Heung-Min, del Tottenham, como la principal figura, el representativo coreano va en busca de otra victoria.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PANAMÁ vs COREA DEL SUR EN VIVO ONLINE

XI Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon, Hong Chul; Ki Sung-Yong, Jung Woo-Young, Hwang Hee-Chan, Nam Tae-Hee, Son Heung-Min y Hwang Eui-Jo.

XI Panamá: Calderón; Palacios, Cummings, Escobar, Davis; Murillo, Godoy; Rodríguez, Arroyo, Barcenas y Torres.

HORARIOS DEL PANAMÁ vs COREA DEL SUR EN VIVO ONLINE

Perú: 7:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el PANAMÁ vs COREA DEL SUR?

Si quieres seguir en Internet el Panamá vs Corea del Sur, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.