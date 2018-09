Panamá inmortaliza a Luis Tejada con una estatua de 'chalaca'

Luis Tejada, con 41 anotaciones, es el goleador histórico de Panamá y uno de los principales héroes de la hazaña de la primera clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por este motivo, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) decidió rendirle un homenaje con estatua de oro en la que el 'Pana' aparece realizando una 'chalaca'.

La escultura de Luis Tejada realizando una 'chalaca' se remonta al partido entre Panamá y México en 2005. Aquel día, el delantero del Sport Boys se lució con esta fantástica definición que fue considerado como uno de los mejores goles de que el año por diversos portales internacionales.

Sobre su futuro en el fútbol, Luis Tejada asegura que aún no piensa en retirarse a pesar de tener 36 años de edad. Desea continuar jugando de forma internacional por dos años más: "La verdad ... en Perú no quieren que me retire, mis piernas me dan y mi familia me dice que siga, mis hijos no quieren que me retire y sigo haciendo goles, que es lo más importante. No creo que juegue hasta los cuarenta años, creo que dos añitos más y ya", apuntó.

Esta es la estatua en honor a Luis ‘Matador’ Tejada. El monumento es alusivo al día del gol de chilena hecho a México en el año 2005. #SomosLaSele ⚽️🇵🇦 pic.twitter.com/2ySdo5ZQzy — SomosLaSele (@SomosLaSele) 8 de septiembre de 2018

No descartó la posibilidad de jugar en Panamá, pero precisó que "ahora mismo tengo contrato en Perú y se me hace muy difícil", expresó.

Sobre sus planes luego de dejar las canchas, Luis Tejada dejó claro que se dedicaría a su Fundación y a ayudar a los niños de los barrios panameños.

"Quiero dedicarme a mi fundación de lleno. Quiero meterme en los barrios a sacar a los niños de allá, a enseñarle todo lo que aprendí cuando venía creciendo. Entre mi persona (Adolfo) Machacho y (Alberto) Quintero queremos meterle de lleno a la fundación", finalizó Luis tejada.

Con información de la agencia EFE.