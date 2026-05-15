¿A qué hora juega Chelsea vs Manchester City y dónde ver EN VIVO por final de la FA Cup?

Llegó el momento decisivo. Chelsea vs Manchester City se enfrentarán este sábado 16 de mayo en un vibrante partido por la gran final de la FA Cup 2025/2026. Los ‘Blues’ necesitan imponerse en la competición para asegurar un lugar en la Europa League tras un nefasto rendimiento en la Premier League. Por su parte, los ‘Citizens’ buscan su segundo título nacional en esta temporada.

¿Cuándo juega Chelsea vs Manchester City por la final de la FA Cup?

La gran final de la FA Cup 2025/2026 entre Chelsea vs Manchester City está programado para disputarse este sábado 15 de mayo en el mítico estadio de Wembley, Inglaterra.

¿A qué hora juega Chelsea vs Manchester City?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del duelo entre Chelsea vs Manchester City por la final de la FA Cup.

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 a. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11:00 a. m.

México y Centroamérica: 8:00 a. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 10:00 a. m.

España: 4:00 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs Manchester City EN VIVO?

El partido entre Chelsea vs Manchester City contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, esta final podrá ser sintonizada de forma ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus.

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México: TNT Sports y Max México.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Chelsea vs Manchester City: previa de la final de la FA Cup

Chelsea llega enfocado en quedarse con el título de la FA Cup y maquillar una mala temporada. El equipo del DT interino Calum McFarlane está a solo una victoria de ganar por lo menos un título, además de que eso le permitirá obtener un lugar en la Europa League.

Chelsea busca cerrar la temporada con un título.

Los ‘Blues’ llegan con la motivación de rescatar un empate ante Liverpool en su último partido. Además, tienen grandes figuras en su plantel como Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Cole Palmer, entre otros.

Por su parte, el Manchester City llega con el cartel de favorito para el encuentro y buscará sumar su segundo título nacional. Recordemos que el equipo de Pep Guardiola ya conquistó la Carabao Cup y peleará hasta el final la Premier League.

Manchester City quiere conquistar su segundo título del fútbol inglés en esta temporada.

Los 'Citizens' tienen la condición de favoritos por su gran rendimiento, sumado a las figuras de su plantel, como Bernardo Silva, Rodri, Rayan Cherki y Erling Haaland, entre otros.