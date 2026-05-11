Manchester City vs Chelsea por FA Cup: fecha, hora y canal del duelo entre Haland y Enzo Fernández

¡Solo faltan 5 días para el Manchester City vs. Chelsea! Este sábado 16 de mayo el deporte rey vivirá un nuevo partidazo que de seguro quedará para la historia, cuando los celestes y azules se enfrenten por lo que será la final de la FA Cup, la competición más antigua del fútbol, que cumple 155 años. Este compromiso se vivirá en el mítico Wembley Stadium. Este encuentro se presenta como uno muy emocionante debido a los diferentes presentes que viven ambos cuadros, pues el Chelsea llega con irregularidades, mientras que el City viene con una racha importante de victorias.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan a este duelo con un historial bastante positivo frente al elenco encabezado por Calum McFarlane, quien asumió el cargo de entrenador interino tras la salida de Enzo Maresca a principios de año y el breve paso de Liam Rosenior.

¿Cuándo es Manchester City vs Chelsea por la FA Cup?

Este partidazo se jugará el sábado 16 de mayo en el Wembley Stadium, histórico recinto ubicado en Londres, con capacidad para 90.000 espectadores, y que ha albergado algunas de las mejores finales del mundo.

Así luce el estadio de Wembley Stadium

¿A qué hora juega Manchester City vs Chelsea por la FA Cup?

Este partido lo podrás seguir desde las 9.00 a. m. (hora peruana), por lo que en muchos países del continente deberán levantarse temprano para disfrutar de este espectáculo. A continuación, la programación de horarios en Sudamérica:

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 10.00 a. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11.00 a. m.

¿En qué canal se puede ver Manchester City vs Chelsea por la FA Cup?

Para ver este partido en territorio peruano, podrás hacerlo mediante la señal de ESPN. Además, vía streaming, estará disponible en la plataforma Disney+.

Posibles alineaciones para Manchester City vs Chelsea por la FA Cup

Para este encuentro, se espera que el Manchester City salga con su esquema 4-2-3-1. Los dirigidos por Guardiola buscarán hacer daño mediante la posesión del balón, por lo que poblar el centro del campo se presenta como una gran opción.

Donnarumma, R. Ait Nouri, M. Guéhi, Ake, M. Nunes, Rodri, B. Silva, J. Doku, R. Cherki, A. Semenyo, E. Haaland

Por su parte, Chelsea saldría con el mismo esquema, 4-2-3-1, aunque presentaría una propuesta más ofensiva, con el ataque comandado por el brasileño Joao Pedro.