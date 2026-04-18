Manchester City vs Arsenal EN VIVO por ESPN: a qué hora juega y dónde ver partido de Premier League
Manchester City vs Arsenal se enfrentan este domingo 19 de abril por la fecha 33 de la Premier League. Revisa los horarios, qué canal transmite y todos los detalles del encuentro.
Manchester City vs Arsenal se verán las caras este domingo 19 de abril por la jornada 33 de la Premier League 2025/2026. Este duelo será vital en la definición por el título, considerando que se enfrentan los líderes del campeonato. Este partido se jugará en el Etihad Stadium y dará inicio a las 10:30 a. m. (hora peruana). La transmisión va por la señal de ESPN y Disney Plus.
¿A qué hora juega Manchester City vs Arsenal?
A continuación, revisa los horarios confirmados para el inicio del partido entre Manchester City vs Arsenal por la Premier League para los distintos países del mundo:
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11:30 a. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 12:30 p. m.
- México y Centroamérica: 9:30 a. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 11:30 a. m.
- España: 5:30 p. m.
¿Dónde ver Manchester City vs Arsenal EN VIVO?
El partido entre Manchester City vs Arsenal contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para territorio peruano y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este compromiso de la Premier League también estará disponible de forma ONLINE por la app de streaming de Disney Plus.
Previa del partido Manchester City vs Arsenal por Premier League
Manchester City llega a este partido como el gran candidato para quedarse con la victoria y recortar a 3 puntos su distancia con los líderes de la Premier League. Los ‘Citizens’ suman tres victorias al hilo tras ser eliminado en la Champions League.
El equipo de Pep Guardiola cuenta con grandes figuras donde sobresalen Nico O’Reily, quien viene siendo una de las cartas de gol del equipo. Además, de la jerarquía de Erling Haaland como su ‘9’ de referencia.
Manchester City busca recordar distancia en el liderato
Por su parte, Arsenal está obligado a vencer para marcar distancia de 9 puntos con el City y encaminarse a obtener el título. Los ‘Gunners’ han mostrado resultados irregulares en este mes, sumando tres derrotas seguidas en competiciones domésticas.
No obstante, el cuadro de Mikel Arteta apelará al olfato goleador de Viktor Gyökeres, el máximo anotador del equipo con 12 goles. Además, en el mediocampo la vehemencia de Declan Rice combinado con el talento de Martin Odegaard será vital en la obtención del triunfo.
Arsenal quiere vencer para estar a un paso del título de la Premier League
¿Qué canal transmite partido Manchester City vs Arsenal?
Si quieres ver el partido entre Manchester City vs Arsenal tendrás que estar atento a los siguiente canales de transmisión:
- Argentina y Chile: ESPN y Disney Plus.
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.
- Perú, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
- Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.
- México: TNT Sports y Max.
- Panamá: Max.
- Puerto Rico: NBC, Telemundo, Disney Plus y NAICOM.
- España: DAZN, DAZN 1, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
- Estados Unidos: NBC, Telemundo, Peacock y SiriusXM FC.
Manchester City vs Arsenal: pronóstico y apuestas
Manchester City es considerado como el gran favorito para quedarse con la victoria ante el Arsenal, por su gran momento en la temporada. Revisa las cuotas en las principales casas de apuesta para que hagas tu jugada.
|Casa de apuestas
|Manchester City
|Empate
|Arsenal
|Betsson
|1.88
|3.65
|4.25
|Betano
|1.90
|3.65
|4.50
|Bet365
|1.85
|3.70
|4.20
|1xBet
|1.90
|3.77
|4.49
|Coolbet
|1.89
|3.75
|4.45
Manchester City vs Arsenal: posibles alineaciones
Posible alineación de Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri Hernández, Rayan Cherki; Antoine Semenyo, Jeremy Doku y Erling Haaland.
Posible alineación de Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice; Leandro Trossard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres.
Manchester City vs Arsenal: historial de enfrentamientos
22/03/2026 | Arsenal 0-2 Manchester City (EFL Cup)
21/09/2025 | Arsenal 1-1 Manchester City (Premier League)
02/02/2025 | Arsenal 5-1 Manchester City (Premier League)
22/09/2024 | Manchester City 2-2 Arsenal (Premier League)
31/03/2024 | Manchester City 0-0 Arsenal (Premier League)
¿En qué estadio juegan Manchester City vs Arsenal?
Etihad Stadium albergará el Manchester City vs Arsenal
El partido entre Manchester City vs Arsenal se disputará en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra. Este imponente recinto deportivo cuenta con una capacidad para albergar a 53.400 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90