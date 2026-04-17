Canal confirmado para ver Manchester City vs Arsenal, partidazo por la Premier League

Manchester City vs Arsenal se enfrentarán en el Etihad Stadium por la fecha 33 de la Premier League. Ciudadanos y gunners se encuentran actualmente luchando por el título del fútbol inglés y este fin de semana protagonizarán el duelo más esperado de la jornada. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca de este enfrentamiento.

¿Cuándo juegan Manchester City vs Arsenal por la Premier League?

El partidazo entre Manchester City vs Arsenal se llevará a cabo este domingo 19 de abril por la fecha 33 de la Premier League 2025-26.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Arsenal por la Premier League?

El compromiso entre Manchester City vs Arsenal está pactado para que empiece a partir de las 10.30 a. m. (hora peruana) y 12.30 p. m. (hora argentina).

Manchester City recibirá al Arsenal en el Etihad Stadium.

¿Dónde ver Manchester City vs Arsenal por la Premier League?

La transmisión del Manchester City vs Arsenal por la fecha 33 de la Premier League estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming para toda Sudamérica; si te encuentras en Centroamérica, puedes verlo vía HBO Max; en México a través de TNT y en Estados Unidos por Telemundo.

¿Cómo llegan Manchester City y Arsenal al partidazo por la Premier League?

Se viene uno de los encuentros más esperados por todos los hinchas del fútbol, pues tanto Manchester City y Arsenal se encuentran peleando palmo a palmo el título de la Premier League. Actualmente, los gunners se encuentran en el primer lugar con 70 unidades, pero con un partido más; mientras que los ciudadanos, marchan en la segunda casilla con 64 puntos.

Si es que el equipo de Pep Guardiola logra vencer al de Mikel Arteta, se pondrá a solo tres unidades con un duelo menos y a falta de cinco jornadas para que acabe la Premier League, por lo que dependerían de sí mismos para quedarse con el título del fútbol inglés. Por su parte, el Arsenal tiene la gran oportunidad de sacarle una gran ventaja a sus más cercanos perseguidores y dar un golpe de autoridad.