Mario Alberto Kempes: "Tendría que ser muy mal parido para decir que nació Maradona y me trastocó todo" [VIDEO]

Las críticas de Diego Armando Maradona hacia Lionel Messi, respecto a su accionar en la selección argentina, obtuvo su primera respuesta de uno de los baluartes de la albiceleste que logró la primera estrella sus colores en 1978: Mario Alberto Kempes.

El 'Matador' no tuvo reparos y disparó con todo contra el ex entrenador de Lionel Messi en Ezeiza. Kempes no concibe la idea de que Maradona se contradiga en su propio discurso: refiere que los problemas internos se quedan en los camerinos, sin embargo, reveló algunos datos sobre Messi.

"Son cosas que uno no llega a entender. Él (Maradona) lo conoció mejor que muchos de nosotros, lo tuvo como jugador y él siempre ha dicho que lo que pasa dentro de una concentración, se queda en la concentración, y resulta que ahora saca cosas que no debería", señaló para ESPN.

"Nos sucede que a medida va pasando los años se nos escapa una palabrita que otra. No sé si por ser protagonista o por querer que la gente no te olvide cometemos tonterías. Se necesita un poquito de ruido para estar en la órbita y nos pasa a todos", añadió.

Finalmente, tras ser consultado respecto a que si tuvo algún resentimiento sobre Diego Armando Maradona luego de que él fuera el mejor jugador en Argentina 1978, Kempes fue tajante y respondió con todo.

"Es argentino como puedo estar celoso de un argentino que nos hace, junto con los otros 22 muchachos, campeones del mundo en 1986. Como puedo estar celoso de un jugador así. Eso no es bueno para la selección. Tendría que ser muy mal parido para decir que nació Maradona y me trastocó todo", conjeturó.

EL DATO

Diego Armando Maradona criticó a Lionel Messi en una entrevista. "Un jugador que va 20 veces al baño no puede ser líder", exclamó.