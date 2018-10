¿El retorno del "Ney"? Barcelona trabaja para repatriar al crack del PSG

¿El retorno de la MSN? El tridente más poderoso de la historia del fútbol, aquel que conformaron Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, volvería a ser temblar las redes rivales. El crack brasileño se arrepiente de haberse ido al PSG y busca regresar como sea a su antigua casa: el Barcelona.

“Ney” no se fue de la mejor manera. Tenía un pacto de palabra, pero no pudo resistirse a los US$ 262 millones y se mudó a París. Un adiós que dejó en “shock” a los jugadores, directiva e hinchas “culés”.

Sin embargo, las rencillas se han terminado. El Barcelona necesita el recambio perfecto para Messi, quien aprueba su regreso, ya que Coutinho no ha conseguido llenar ese vacío por ser un jugador de diferentes características.

El propio Neymar, según el diario Mundo Deportivo, impulsa la negociación con llamadas insistentes. No desea seguir en PSG, además, el ascenso de Kylian Mbappé lo opaca.

La tarea no es nada sencilla: “Ney” firmó un contrato hasta 2022 y, asimismo, el Barcelona deberá pagar una alta suma de dinero (más de US$ 300 millones) y ceder a Ivan Rakitic o Ousmane Dembélé al conjunto francés.

Es difícil, pero no imposible y los aficionados azulgranas sueñan con volver a ver en acción al trío ofensivo sudamericano. Es que entre Messi, Suárez y Neymar lograron marcar 363 goles durante las tres temporadas que coincidieron en Cataluña.