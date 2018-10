Zlatan Ibrahimovic: ¿vuelve a Europa? Esto respondió el sueco

Es común que en estos tiempos, previo a la apertura del mercado de invierno de Europa, se comience a barajar nombres en los principales clubes del 'Viejo Continente. Uno de esos casos es el de Zlatan Ibrahimovic, el sueco que llegó este año a la Major League Soccer,

Como se recuerda, en marzo del 2018 Zlatan Ibrahimovic fichó por Los Ángeles Galaxy, con un contrato de dos años, pero con el tiempo fueron creciendo los rumores de su posible vuelta a Europa. Bueno, el propio delantero sueco se encargó de hablar del tema.

“Creo que estoy en una situación en la que necesito un equilibrio entre trabajo y descanso. Vengo de una dura lesión, tengo una cierta edad y estoy haciendo cargas importantes de entrenamiento. Por ello, honestamente, no he pensado en regresar a Europa. Tengo dos partidos más en la MLS y espero hacer el Play-Off. No sé qué decir, simplemente no me he parado a pensar en mi futuro”, afirmó Zlatan Ibrahimovic en una entrevista en Estados Unidos.

Zlatan Ibrahimovic cobra por año 1'5 millones de dólares.