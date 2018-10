Zlatan Ibrahimovic revela quién es su favorito a ganar en el McGregor vs Khabib

McGregor y Khabib protagonizarán este sábado seis de octubre en el T-Mobile Arena en Paradise de Las Vegas el UFC 229, producido por Ultimate Fighting Championship. Estos dos competidores se han querido enfrentar siempre y, por primera vez en la historia, lo harán. Khabib es el actual ganador del UFC, pero McGregor quiere quitarle el trono.

Hace un tiempo, Zlatan Ibrahimovic dijo que Conor McGregor era el "Zlatan Ibrahimovic del boxeo" y viceversa: que él era el McGregor del fútbol. Esto ocurrió justo antes de que el luchador peleara con Floyd Mayweather y ahora el delantero nacido en Suecia y que juega para Los Ángeles Galaxy ha dado a conocer a su favorito para quedarse con la pelea de mañana.

"Creo que Khabib ganará a McGregor porque si te atrapa... no te suelta", dijo el ex Manchester United en una entrevista para 'The Mirror'. El delantero entonces olvidó los elogios que le dio a McGregor hace unos meses y ahora se inclina más a Khabib, actual campeón del UFC. Además, dio algunos detalles de cómo pelea su favorito.

"Khabib Nurmagomedov te hace sufrir en el ring... y no sólo sufrir. Te hace rendirte de una forma muy mala. Es más tranquilo, creo que es mucho más peligroso", culminó el delantero que hace unos días cumplió 37 años.