Zlatan Ibrahimovic: "José Mourinho es criticado por ser como es y su satisfacción es la mía" [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic no entró en cuentos para defender a su entrenador preferido, cuando alguien golpea a la distancia al técnico portugués José Mourinho, sus 'hijos en el deporte' salen a protegerlo porque entienden que todas las menciones hacia 'The Special One' son demasiado injustas.

“Nos critican cuando las cosas no van bien, pero cuando van bien, la satisfacción es mayor que la de los otros”, dijo 'Ibra' al compararse con José Mourinho y rescató su poco carisma para afrontar los momentos difíciles. Por eso mismo continuó con la férrea palabra mientras era entrevistado por Sky Sports.

“Todo el mundo critica a Mourinho y no creo que sea por los resultados, sino por su carácter y su forma de ser”, continuo al ser preciso en la personalidad muy fuerte, sintiéndose parecido a 'Mou' en las convicciones: “Los dos tenemos nuestra visión, nuestra personalidad y nuestra manera de ver las cosas”.

“Nos critican cuando las cosas no van bien, pero cuando van bien, la satisfacción es mayor que la de los otros. Siempre quieren ser perfectos, siempre quieren ser neutrales para que los medios no les ataquen. Los que se piensan que son perfectos son ellos mismos su mayor problema”. Zlatan sabe muy bien que Mourinho está casi fuera del Manchester United pero no puede abandonarlo en su peor momento.

EL DATO:

Zlatan Ibrahimovic está en negociaciones con AC Milan.