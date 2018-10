Manolas no le cierra las puerta a estos dos históricos equipos de Europa

Kostas Manolas, uno de los centrales más experimentados y aguerridos en la Serie A, ha despertado los intereses de clubes 'top' de Europa por sus buenas actuaciones la temporada pasada. Uno de los equipos que tocó su puerta fue el Real Madrid.

Ante ello, el central del AS Roma ha admitido que sería complicado decirle "no" a una oferta del conjunto 'merengue' o del Barcelona. El griego no le cierra las puerta a los dos clubes más representativos de España y del Viejo Continente.

"¿Quedarme siempre en el Roma? Bueno, si llegara un equipo como el Real Madrid o el Barcelona, ​​aparte de Totti que se negó, no hay nadie que no lo piense", agregó Manolas, de 27 calendarios, a medios italiano.

Cabe destacar que el cuadro 'giallorosso' solo escuchará ofertas que superen los 60 millones de euros. El conjunto 'merengue' no baja los brazos en busca de su fichaje y volverá a la carga en el mercado invernal.

EL DATO:

En 2008, Kostas Manolas debutó en el Thrasyvoulos FC de Grecia.