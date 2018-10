Real Madrid vs Levante EN VIVO por la fecha 9 de la Liga Santander

Este sábado desde las 6:00 a.m. (Hora peruana) en el Santiago Bernabéu, Real Madrid vs Levante se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports por la fecha 9 de la Liga Santander. Además, todos los goles, las polémicas, las mejores jugadas y el resumen completo del partido lo podrás encontrar en Líbero.pe.

Real Madrid llega en su peor momento para enfrentar al Levante. El equipo de Julen Lopetegui no gana hace cuatro partidos consecutivos y ya viene siendo muy cuestionado en España. Sin embargo, el técnico asegura que no siente que su puesto corra peligro. “Trataremos de centrarnos en el partido y en el juego sin mirar el exterior. Hay tres puntos importantes en juego que nos pueden llevar al liderato y en eso tenemos que centrarnos”.

Sobre si su continuidad está en duda, Lopetegui señaló que “Soy entrenador del Real Madrid y la exigencia es máxima. Estoy con ganas y ambición. Nos centramos sólo en el partido del Levante. No hay un objetivo mayor. Sin ninguna duda estoy tranquilo”.

¿Y el rival? Levante llega entonado con dos derrotas seguidas, aunque no sobre rivales tan exigentes. Sin embargo, el técnico Paco López busca aprovechar el mal momento del Real Madrid para atacar y dar un nuevo batacazo en el Santiago Bernabéu. Las bajas son Coke Andújar y Nikola Vukcevic (lesionados), además de Samu García, Antonio Luna y Borja Mayoral (cesión).

Real Madrid vs Levante EN VIVO| Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Asensio y Benzema.

Levante: Oier; Jason, Cabaco, Pier, Postigo; Toño, Campaña, Prcic, Bardhi; Morales y Boateng

