Ex jugador del Atlético Madrid habló sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Milinko Pantic, un reconocido ex futbolista del Atlético Madrid, ha querido hablar sobre la actualidad que está viviendo el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. En una entrevista que concedió a 'AS', confesó que la situación que está pasando la 'Casa Blanca' no es buena y han empezado a extrañar a 'CR7'. Recordemos que el portugués le pidió a Florentino Pérez que lo traspasara a la Juventus a cambio de 100 millones de euros a inicio de esta temporada.

"Claro que influye su marcha. Es el segundo mejor jugador del mundo. Messi juega a otro deporte, él no compite entre los humanos. Para el Madrid va a ser muy difícil equilibrarlo en este año. Al Madrid le falta algo, claramente, sin Cristiano", fueron las primeras palabras de Pantic, que antes de hablar sobre el momento del equipo de Julen Lopetegui tuvo algunas palabras también sobre la actualidad del Atlético Madrid. Confesó que creyó que le iban a renovar a Oblak antes que a Griezmann.

Hablando de Julen Lopetegui, justamente es el estratega español quien está viviendo el peor momento de su carrera como director técnico. Llegó con bombos y platillos al banquillo de la escuadra merengue y no está cumpliendo las expectativas que le trazaron al inicio del curso. Ahora, se están planteando desde la directiva de la 'Casa Blanca' en despedirlo, pero para hacerlo deberán pagarle 18 millones de euros. Sobre Julen también habló Pantic.

"Le deseo lo mejor a Lopetegui, pero lo veo muy complicado. Quizá el año que viene si firman dos a tres jugadores, puede ser. pero cubrir su baja inmediatamente... Con todos mis respetos, los partidos contra equipos pequeños los resolvía Cristiano fácil, pero ahora sufren también en esos partidos. Tienes a Bale, que es un Top 5, pero es muy frágil. No puede jugar cinco partidos seguidos", confesó.

Acerca de Luka Modric, ganador del premio 'The Best' de la FIFA y uno de los candidatos para quedarse con el Balón de Oro, dijo lo siguiente: "me encanta, pero está pagando las prórrogas del Mundial, desgasta muchísimo. El Madrid tampoco ha hecho una pretemporada normal, por lo que no está preparado todavía. Hasta que él no se recupere, el Madrid va a sufrir mucho".