Cristiano Ronaldo mandó un mensaje a todos en Real Madrid a horas del 'Clásico'

Cristiano Ronaldo no se calló y dejó su mensaje para sus excompañeros del Real Madrid a horas del inicio del Clásico ante Barcelona por la Liga Santander. El delantero portugués, que ahora milita en la Juventus de Turín, quiso hablar con 'AS' para dar a conocer a todo el mundo las palabras que tenía preparadas para Luka Modric, Gareth Bale y compañía.

"Tengo mucho respeto por el Barcelona, pero llevo al Real Madrid en el corazón", fueron las primeras palabras que soltó Cristiano Ronaldo, quien se mostró un poco nostálgico por perderse este tipo de partidos, pero no por lesión ahora, sino que ya defiende los colores de otro club. El luso está viviendo un momento magnífico como delantero de la Juventus y anotó un doblete en el último partido ante el Empoli, pero habló sobre lo que será el partido que paraliza al planeta.

"Espero que el Real Madrid sea feliz en el partido del Camp Nou", dijo de manera directa el portugués. No caben dudas de que Cristiano confía en que su ex equipo pueda llevarse los tres puntos de Barcelona. A pesar de que no quiso dar un resultado, se mostró tranquilo debido a que este tipo de partidos sabe que el Real Madrid los juega bien y harán todo lo posible para quedarse con la victoria.

Recordemos que para este partido no estará presente Lionel Messi. El astro argentino sufrió una lesión en el último partido de la Liga Santander ante el Sevilla y estará fuera de las canchas por las próximas dos semanas. Acerca de esta situación, Cristiano Ronaldo no quiso hablar ya que entiende que el Real Madrid debe preocuparse por los jugadores que tienen y tratar de sacar el resultado a favor sin depender de otro jugador.