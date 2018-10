Barcelona vs Real Madrid EN VIVO vía DirecTV y Movistar: Horarios, Streaming TV, canales de televisión y alineaciones por Clásico de La Liga | GUÍA TV

Barcelona y Real Madrid chocan EN VIVO GRATIS: sin sus figuras Lionel Messi (lesión en el brazo derecho) y Cristiano Ronaldo (ahora jugador de la Juventus) chocarán este domingo 28 de octubre (9.15 a.m. - hora peruana; 4.15 p.m. - hora española ONLINE vía DirecTV Sports | Movistar + Partidazo | beIN Sports | TDN) en el estadio Camp Nou por el gran Clásico de España válido por la fecha 10 de La Liga Santander.

Atendiendo a momentos y sensaciones, el Barcelona, aún sin Lionel Messi, sería favorito frente a un Real Madrid cuestionado, con un juego pobre, sin gol y con su entrenador señalado. Una victoria azulgrana abriría aún más la herida madridista, pero si los de Julen Lopetegui ganan, las dudas cambiarían de un color favorable.

Las bajas de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, los grandes referentes del Barcelona y Real Madrid durante los últimos años, marcan el duelo. En el caso de los blaugranas por una lesión en el radio del brazo derecho, en el de CR7 porque abandonó la entidad merengue para emprender nuevos retos en el Juventus de Turín.

Los dos monopolizaron el Clásico (Barcelona vs. Real Madrid) desde la temporada 2009/10. Dominadores del mundo, fueron la imagen del partido en todo el planeta. En los 32 precedentes no se perdieron ninguno. En el bagaje goleador, Messi superó a Cristiano por 19-18.

Y la prueba de que las percepciones son un brindis al sol en los clásicos se demuestra a partir de la estadística, ya que en la última década el Barcelona ha conseguido mejores resultados en el Santiago Bernabéu que el Real Madrid y los blancos han logrado sumar más que los culé en su recinto Camp Nou.

El once del Barcelona sin Lionel Messi

La principal incógnita del equipo de Ernesto Valverde volverá a estar en quien sustituirá en el once a Lionel Messi. Todo apunta a que tras el positivo ensayo ante el Inter de Milán, el Barcelona repita once y sea Rafinha Alcántara el que ocupe el lugar del argentino frente al Real Madrid.

Sin Messi, el Barcelona fue un equipo más colectivo, con más despliegue físico, la línea de presión más adelantada y también necesitó la implicación de más jugadores. Pidió Valverde un paso al frente y muchos lo dieron, como Luis Suárez o incluso Rafinha Alcántara.

Ante el Inter, el Barcelona dejó a cero su portería después de muchos partidos (2-0), y mostró una gran fiabilidad frente a un rival con muchos recursos en ataque, con físico y mucho oficio. Ese partido sirvió, además, para que el gran público alabara la actuación de Arthur Melo, el brasileño fichado procedente del Gremio de Porto Alegre y que se convirtió en un de los mejores ante el Inter.

Salvo sorpresas, Valverde volverá a alinear al mismo once. Atrás, el Barcelona contará con la pareja de centrales (Piqué, Lenglet) ante las bajas por lesión de Umtiti y de Vermaelen; Sergi Roberto y Alba serán los laterales; Busquets llevara la manija en el mediocentro con Rakitic por la derecha y Arthur por la izquierda. En la delantera, si como parece Rafinha volverá a ser titular, los otros atacantes serán el brasileño Philippe Coutinho y el uruguayo Luis Suárez para hacer daño al Real Madrid.

El VAR debuta en el Clásico: Barcelona vs. Real Madrid

Entre los muchos alicientes que tiene el partido está también una estadística negativa de Ernesto Valverde, ya que desde dirige al Barcelona, los azulgrana no han ganado al Real Madrid en el Camp Nou, y para la historia quedará que el de mañana será el primer Clásico en el que se utilizará el VAR.

Real Madrid promete acabar con el Barcelona

Para el Real Madrid el duelo representa la última bala de Lopetegui. Con los jugadores sosteniendo la figura de su técnico, sin el deseo de un relevo en el banquillo, pero la necesidad de un buen resultado y un cambio de imagen para dar un giro a la dinámica y reforzar la figura cuestionada por la directiva madridista.

A la falta de gol, finalizada su racha de 8 horas y un minuto sin marcar, Real Madrid solo ha sumado la falta de confianza por la mala dinámica de resultados. Un punto logrado de los últimos doce. Un mes y seis días sin vencer en La Liga Santander. Son daros que plasman su caída desde el liderato hasta quedarse fuera de puestos europeos. Vulnerable ante cualquier rival, con dos derrotas consecutivas ante equipos de otra Liga como Alavés y Levante.

El fin de su crisis de resultados con el pírrico triunfo europeo ante un rival menor como el Viktoria Plzen (2-1), fue el primer paso del intento de recuperación cuyo impulso radica ante el Barcelona en el Camp Nou. La resurrección ante el eterno rival siempre tiene mayor valor en la confianza y el Real Madrid no ha perdido en sus cuatro últimas visitas a su gran rival.

Con la idea de jugar con velocidad y contragolpear al Barcelona aparece la figura de Gareth Bale como clave en el Real Madrid. Sus problemas musculares han provocado un bajón en su rendimiento y liderazgo. Es la gran esperanza ofensiva de Lopetegui que apostará por Karim Benzema y un Isco lejos de su mejor tono físico en ataque.

La única duda del once radica en el lateral derecho, donde el Real Madrid presenta su única ausencia por lesión, Dani Carvajal. Todo apunta a que la experiencia de Nacho en estos duelos se impondrá a la juventud de Álvaro Odriozola. Una derrota puede provocar el fin de una breve etapa de Lopetegui en el banquillo madridista.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: BARCELONA VS REAL MADRID

Perú: 9.15 a.m.

Argentina: 12.15 p.m.

España: 5.15 p.m.

España (Islas Canarias): 4.15 p.m.

México (Centro): 9.15 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.15 a.m.

México (Noroeste): 7.15 a.m.

Costa Rica: 9.15 a.m.

Ecuador: 10.15 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.15 a.m.

Estados Unidos (Texas): 10.15 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11.15 a.m.

Colombia: 10.15 a.m.

Uruguay: 12.15 p.m.

Paraguay: 12.15 p.m.

Chile: 12.15 p.m.

Brasil: 1.15 p.m.

Bolivia: 11.15 a.m.

Venezuela: 11.15 a.m.

Canadá: 11.15 a.m.

Guatemala: 9.15 a.m.

Honduras: 9.15 p.m.

Italia: 5.15 p.m.

Francia: 5.15 p.m.

Alemania: 5.15 p.m.

Inglaterra: 4.15 p.m.

Japón: 1.15 a.m. (lunes 26 de octubre)

Corea del Sur: 1.15 a.m. (lunes 26 de octubre)

Australia: 3.15 a.m. (lunes 26 de octubre)

China: 12.15 a.m. (lunes 26 de octubre)

GUÍA DE CANALES TV: BARCELONA VS. REAL MADRID

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

España: beIN Sports Connect España, Movistar+ y beIN LaLiga.

México: TDN.

Chile: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Inglaterra: Eleven La Liga TV y Eleven Sports 1 UK.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Radio Barca y beIN SPORTS en Español.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Ecuador.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Brasil: Fox Premium.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Panamá: TDN.

Italia: DAZN Italy.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN.

Holanda: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

China: QQ Sports Live y PPTV Sport China.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN y Radio Barca.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 2 New Zealand.

Nicaragua: TDN.

Guatemala: TDN.

El Salvador: TDN.

Honduras: TDN.

República Dominicana: SportsMax App y SportsMax 2.

Costa Rica: TDN.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App.

Japón: DAZN, SportsNavi Live y WOWOW.

Corea del Sur: SPOTV ON y SPOTV NOW.

Polonia: Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Polska, nc+ GO y Eleven Sports 1 Poland.

Albania: SuperSport 1 Digitalb.

Argelia: beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3 y beIN Sports HD 14.

Samoa Americana: SportsMax 2 y SportsMax App.

Andorra: beIN Sports 1.

Angola: SuperSport 7.

Armenia: Сетанта Спорт.

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax 2 y SportsMax App.

Australia: Radio Barca, beIN SPORTS 2 y beIN Sports Connect.

Austria: DAZN.

Azerbaiyán: CBC Sport Azerbaijan y Сетанта Спорт.

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax 2 y SportsMax App.

Bahréin: beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 14 y beIN SPORTS CONNECT.

Bangladésh: SONY TEN 2 HD y SONY TEN 2.

Barbados: SportsMax 2, DIRECTV Sports Caribbean y SportsMax App.

Bielorrusia: Сетанта Спорт.

Bélgica: Eleven La Liga TV, Play Sports 1 y Eleven Sports 1 Belgium.

Benín: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Bermudas: SportsMax App y SportsMax 2.

Bután: SONY TEN 2 HD.

Bonaire: Saint Eustatius and Saba SportsMax 2 y SportsMax App

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 1 Serbia.

Botsuana: SuperSport 7.

Islas Vírgenes Británicas: SportsMax 2 y SportsMax App.

Brunei: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect Thailand y beIN Sports 2 Thailand.

Bulgaria: Sport+ HD y MAX Sport 3.

Burkina Faso: Canal+ Sport 1 Afrique y SuperSport 7.

Burundi: Canal+ Sport 1 Afrique y SuperSport 7.

Camboya: beIN Sports Connect Thailand y beIN Sports 2 Thailand.

Camerún: Canal+ Sport 1 Afrique y SuperSport 7.

Cape Verde: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Islas Caimán: SportsMax 2 y SportsMax App.

República Centroafricana: Canal+ Sport 1 Afrique y SuperSport 7.

Chad: beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 1, SuperSport 7, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 12.

Comoras: SuperSport 7.

Congo: Canal+ Sport 1 Afrique y SuperSport 7.

RD del Congo: SuperSport 7.

Costa de Marfil: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Croacia: Sportklub 1 Croatia.

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax 2 y SportsMax App.

Chipre: PrimeTel.

República Checa: DIGI GO y Digi Sport 1.

Dinamarca: Strive Sport.

Yibuti: Canal+ Sport 1 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 14, SuperSport 7, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12 y beIN Sports HD 3.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1 y beIN Sports HD 3.

Guinea Ecuatorial: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Eritrea: SuperSport 7.

Estonia: Сетанта Спорт.

Etiopía: SuperSport 7.

Fiyi: Fiji One.

Finlandia: C More Suomi y C More Sport 1.

Guayana Francesa: SportsMax 2 y SportsMax App.

Gabón: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7.

Gambia: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7.

Ghana: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7.

Grecia: Cosmote Sport 1 HD.

Granada: SportsMax App, SportsMax 2.

Guam: SportsMax App, SportsMax 2.

Guinea: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Guinea-Bissau SuperSport 7, Canal+ Sport 1 Afrique

Guyana: SportsMax App, SportsMax 2.

Haití: SportsMax App, SportsMax 2.

Hong Kong: Now Player, Now E y Now Sports 2.

Hungría: Spíler2.

Islandia: Stöð 2 Sport.

India: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD.

Indonesia: beIN Sports 2 Indonesia y beIN Sports Connect Indonesia.

Internacional: Facebook Live, Radio Barca y Bet365.

Irán: beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3.

Iraq: beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3.

Irlanda: Eleven Sports 1 UK y Eleven La Liga TV.

Israel: One Sport.

Jordania: beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3 y beIN Sports HD 12.

Kazajstán: Сетанта Спорт.

Kenia: SuperSport 7.

Myanmar: Skynet Sports 2.

Filipinas: beIN Sports 2 HD y beIN Sports Connect Philippines.

Namibia: SuperSport 7.

Nepal: SONY TEN 2 HD y SONY TEN 2.

Níger: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7.

Nigeria: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7 y SuperSport 7 Nigeria.

Noruega: Strive Sport.

Omán: beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 14 y beIN Sports HD 3.

Pakistán: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD.

Palestinian Territory: beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3.

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14 y beIN Sports HD 3.

Papua Nueva Guinea: Fiji One.

Rumania: Telekom Sport 1 Romania, Telekom TV Live y Digi Sport 1 Romania.

Rusia: НТВ+ Спорт Онлайн y Матч! Игра.

Arabia Saudita: beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3 y beIN Sports HD 12.

Senegal: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Serbia: SportKlub 1 Serbia

Seychelles: SuperSport 7.

Sierra Leona: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 7.

Singapur: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Singapore.

Eslovaquia: DIGI GO, Digi Sport 1.

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia.

Somalia: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 14 y beIN Sports HD 1.

Sudáfrica: SuperSport Maximo 2 y SuperSport 7.

Sudán del Sur: beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport 7 y beIN Sports HD 1.

Sri Lanka: SONY TEN 2 y SONY TEN 2 HD.

Sudán: beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 12.

Suazilandia: SuperSport 7.

Suecia: Strive Sport.

Suiza: DAZN.

Siria: beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 1 y beIN Sports HD 14.

Tayikistán: Сетанта Спорт.

Tanzania: SuperSport 7.

Tailandia: beIN Sports Connect Thailand y beIN Sports 2 Thailand.

Togo: SuperSport 7 y Canal+ Sport 1 Afrique.

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App y SportsMax 2.

Túnez: beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12, beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports HD 3.

Turquía: beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 2 Turkey y Digiturk Play.

Turkmenistán: Сетанта Спорт.

Islas Turcas y Caicos: SportsMax App y SportsMax 2.

U.S. Virgin Islands: SportsMax App y SportsMax 2.

Uganda: SuperSport 7.

Ucrania: Megogo.

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14, beIN Sports HD 3 y beIN Sports HD 12.

Uzbekistán: Сетанта Спорт.

Vietnam: Goal.com.

Yemen: beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 14 y beIN SPORTS CONNECT.

Zambia: SuperSport 7.

Zimbabue: SuperSport 7.

¿DÓNDE Y CÓMO VER GRATIS EL CLÁSICO BARCELONA VS. REAL MADRID POR INTERNET?

La plataforma FuboTV, que transmite más de 30 mil eventos deportivos al año, posee los derechos de transmisión del Barcelona-Real Madrid.

Hay dos paquetes básicos: Fubo, que cuesta US$45 por aproximadamente 75 canales, y Fubo Extra, por US$50 por mes y más de 90 canales.

Sin embargo, debemos aclarar que algunos canales especializados en deportes no están disponibles (ESPN, por ejemplo), por lo que debes revisar tus opciones según la zona en que vives.

Existe una prueba GRATIS de Fubo que dura por 7 días.

Una vez que te suscribes, podrás observar en vivo el partido en tu computadora, tableta, teléfono móvil o dispositivo Roku

CANAL DIRECTV EN VIVO: BARCELONA VS REAL MADRID

DirecTV: Canal 610.

DirecTV HD: Canal 1610.

CANAL MOVISTAR + PARTIDAZO: BARCELONA VS REAL MADRID

Movistar Partidazo (España): Dial 46.

Movistar Fusión Base (España): Dial 46.

Movistar Partidazo (España): 7,95 euros al mes.

Orange TV Fútbo (España)l: 7,95 euros al mes.

DIAL BEIN SPORTS: BARCELONA VS. REAL MADRID

Movistar (España): Dial 47.

Vodafone (España): Dial 302.

Orange TV (España): Dial 76.

Telecable (España): Dial 101.

CANAL TDN: BARCELONA VS. REAL MADRID

Sky (México, Argentina y República Dominicana) - TDN: Canal 547 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV (México) - TDN: Canal 510.

Izzi (México) - TDN: Canal 501 (SD).

Telecable (Costa Rica) - TDN: Canal 51.

Telecable (Tampico) - TDN: Canal 17.

Eii NRT (Monclova) - TDN: Canal 55 (SD) , Canal 56 (TDcentro), Canal 132.36 (+1), Canal 132.37 (+2) y Canal 132.38 (HD).

ALINEACIONES PROBABLES: BARCELONA VS. REAL MADRID

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets,

Ivan Rakitic, Arthur; Rafinha, Luis Suaréz y Philippe Coutinho.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho Fernández, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco Alarcón; Gareth Bale y Karim Benzema.

Entrenador: Julen Lopetegui.

Estadio: Camp Nou (Barcelona).

Puestos: Barcelona (1º, 18 puntos); Real Madrid (7º, 14 puntos).