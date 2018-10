Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: sin Lionel Messi, chocan por la Liga Santander

Barcelona recibe en casa a Real Madrid este domingo (10:15 am / hora peruana) por una nueva jornada de la Liga Santander. El Clásico ha llegado y paralizará nuevamente a todo el mundo. El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía DirecTV Sports. Además, el minuto a minuto lo podrás encontrar en la web de Líbero, donde no te perderás ni un solo detalle de lo que pase en el partido. Recordemos que Lionel Messi está lesionado y se perderá el partidazo que ambos clubes protagonizarán en el Camp Nou.

El conjunto visitante llega con bastantes dudas sobre su juego a este encuentro. Real Madrid no ha podido ganar en los últimos cuatro partidos de la Liga Santander: perdió tres y empató uno. No caben dudas de que el puesto de Julen Lopetegui está siendo cuestionado y de este partido dependería mucho su futuro. La 'Casa Blanca' está pensando seriamente en cesar al estratega español si no consigue la victoria en el Camp Nou este domingo. El último partido que jugó Madrid fue ante el Viktoria Plzen por Champions League y ganó por 2-1 dejando dudas en su nivel futbolístico.

El Barcelona es la otra cara de la moneda. A pesar de que no tendrá a Lionel Messi por lesión, el cuadro de Ernesto Valverde está totalmente convencido en poder sacar los tres puntos. Están muy motivados debido al triunfo que consiguió ante el Inter de Milán la última semana de Champions League. Además, en la Liga Santander se ubican en la primera posición y podrían estirar su ventaja sobre el Espanyol y Alavés, quienes son sus más cercanos perseguidores. La última vez que se enfrentaron ambos equipos en el Camp Nou, el partido quedó igualado a dos tantos.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Barcelona. Los locales tienen una cuota de 1.97 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.75, mientras que el triunfo de Real Madrid está en 3.65. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: ter Stegen, Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembelé, Suárez y Rafinha.

Real Madrid: Navas, Vázquez, Ramos, Nacho, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Isco y Benzema.