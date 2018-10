Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: mira el golazo de Philippe Coutinho para el 1-0 por la Liga Santander

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Camp Nou por una nueva jornada de la Liga Santander. En esa nueva edición del 'Clásico' no está jugando el argentino Lionel Messi por una lesión que sufrió la fecha pasada de la competición. Sin embargo, Philippe Coutinho apareció para anotar el primer tanto del partido.

Sobre el minuto 10 del primer tiempo, una corrida fantástica de Jordi Alba por la izquierda jaló demasiada marca de los defensores del Real Madrid. Philippe Coutinho aprovechó el hueco que dejaron los 'merengues' para meterse en el medio del área defendida por Thibaut Courtois y pedir el pase.

El lateral zurdo español no fue egoísta. Levantó la cabeza y vio libre al atacante brasileño que no pensó más de dos veces para rematar al arco. Colocó el balón en un ángulo imposible para los defensores de Real Madrid, quienes se barrieron para interrumpir el camino del balón, pero no pudieron interceptarlo.

Thibaut Courtois tampoco pudo detener la trayectoria de la pelota, que se metió por la esquina inferior izquierda. Cabe recordar que ambas escuadras se enfrentan por la jornada diez de la Liga Santander en el Camp Nou, que luce un lleno total y deliró con el tanto de Philippe Coutinho.