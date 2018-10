Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: fecha, hora y en qué canales se pueden ver partido por Liga Santander

Este domingo (10:15 a.m.), Sin sus máximas estrellas, Barcelona vs Real Madrid se enfrentan por el clásico español EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports en el Camp Nou por la fecha 10 de la Liga Santander. Además, el minuto a minuto con las mejores jugadas, las polémicas, los goles y el resumen completo del partido lo podrás seguir a través de Líbero.pe.

¡Barcelona sin Messi!

Ernesto Valverde llega sin su gran estrella. Y es que, Lionel Messi se lesionó el brazo y estará al menos dos semanas más sin poder jugar. Con esta sensible baja, el equipo balugrana demostró que extrañará demasiado al argentino pues así lo demostró en el último partido de Champions League donde le costó mucho a Coutinho manejar el equipo. Sin embargo, los azulgranas son favoritos para ganar el partido.

🔙 Camp Nou, temporada 2017/18

🎥 ¿Recuerdas como fue #ElClásico del año pasado del Camp Nou? ¡No te pierdas el documental! 👇 https://t.co/9F8JhlQQQl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 de octubre de 2018

¡Real con dudas!

Por su parte, el Madrid viene de conseguir un triunfo importante en la Champions League, pero su juego aún no convence y cada vez es más evidente que extrañan a Cristiano Ronaldo. El equipo merengue urge de una victoria para no alejarse de los primeros lugares. Sin embargo, en este duelo se jugará más que los tres puntos, sino la continuidad de Julen Lopetegui. De no ganar, el técnico vasco sería inmediatamente cesado de su cargo.

En fin, a pesar que ambos no contarán con sus máximas figuras, el clásico español paralizará, una vez más, el planeta. La cita es a las 10:15 a.m. y lo podrás disfrutar mediante DirecTv Sports, pero además, Libero.pe te traerá el minuto a minuto EN DIRECTO desde el Camp Nou.

BARCELONA VS REAL MADRID EN VIVO | POSIBLES ALINEACIONES

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Rafinha, Luis Suaréz y Philippe Coutinho.

DT: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Nacho Fernández, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco Alarcón; Gareth Bale y Karim Benzema.

DT: Julen Lopetegui.

Estadio: Camp Nou (Barcelona)

