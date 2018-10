José Mourinho felicita a Paul Pogba por ser egocéntrico [VIDEO]

José Mourinho defiende a Paul Pogba luego de que la estrella del Manchester United se burlaba sin piedad del técnico portugués en diversas oportunidades, esto significa que los problemas entre 'The Special One' y el actual campeón del Mundo con la Selección Francesa, Paul Pogba, han llegado a su final.

José Mourinho poco a poco va formando el carácter para asentarse aún más dentro de Manchester United, como director técnico de una plantilla llena de estrellas entiende que no puede pelear con todos y comenzó con 'elogiar' al principal referente joven en su equipo dentro de la Premier League.

El polémico penal que disparó Paul Pogba el fin de semana ante Everton generó polémica en todo el mundo por la forma de ejecutar, se demoró 'una vida entera' para definir y eso molestó en el portero de los 'toffies'. Pero para Mourinho eso está muy bien, es una forma 'distinta' de demostrar categoría en momentos precisos.

"Lo que me gusta es el deseo de tomarlo. Déjame elegir las palabras, no quiero ser castigado. No me gusta Mickey Mouses, frágil, con miedo de ir, 'No tomo multas'. Me gusta el jugador que quiero tomarlo", con referencia al hecho sucedido entre Paul Pogba y su irreverente acción previa a definir con sutileza.

Además, Mourinho brindó un detallado espectacular de cómo piensan los arqueros cuando ven a Pogba 'a 12 pasos': "Los porteros saben que corre, no se mueven y están esperando su decisión, por lo que tiene que aprender de eso, pero para mí, lo más importante es que quiere volver. Paul, ¿puede mejorar? Creo que puede".

EL DATO:

José Mourinho vence su contrato con Manchester United a final de temporada.