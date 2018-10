Manchester United intentará fichar a Raphael Varane en enero

Manchester United no está viviendo un momento dulce en la Premier League. A pesar de que parece que está recuperando el rumbo en el campeonato liguero, algunas falencias defensivas es lo que más preocupa a la directiva y también a toda la afición. Es por esa razón que están preparando un 'fichaje bomba' para este nuevo mercado de traspasos que se abre en el mes de enero. ¿El objetivo? Juega en el Real Madrid.

Estamos hablando de Raphael Varane. El defensor central campeón del mundo con la Selección de Francia y tricampeón de la Champions League con el Real Madrid es uno de los objetivos que tiene la escuadra de Inglaterra. A pesar de que se está terminando la paciencia con José Mourinho, la directiva le quiere dar una última oportunidad e intentará satisfacer los deseos del estratega portugués. Es por esa razón que intentarán fichar a Varane.

No es la primera vez que intentarán tenerlo entre sus filas, ya que al inicio de esta temporada lanzaron una jugosa oferta por él, pero desde las oficinas del Real Madrid dijeron 'NO' en reiteradas ocasiones. Sin embargo ahora todo puede ser distinto. Según informa 'The Guardian', el Manchester United estaría dispuesto a ofrecer poco más de 100 millones de euros para que empiecen a negociar por el defensor francés.

En caso la respuesta vuelva a ser negativa, los directivos ingleses tienen varios jugadores en carpeta. Se habla bastante de Harry Maguire y de Jerome Boateng. En el caso del inglés, que milita en el Leicester City, el primero en mención, sería un poco más sencilla la operación debido a su costo y que no habría que esforzarse mucho para tenerlo. El segundo, el alemán, que juega en el Bayern Múnich, sería un poco más difícil ya que es titular indiscutible en el conjunto teutón.

Raphael Varane no ha tenido un buen inicio de temporada. Los hinchas del Real Madrid lo están señalando como uno de los principales culpables de los últimos resultados negativos del cuadro merengue. Es por esa razón que en Manchester United quieren aprovechar esa 'ruptura de relación' para ficharlo en enero. ¿Llegarán a un acuerdo? Veremos...