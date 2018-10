Santiago Solari tras su debut como DT del Madrid: "El compromiso no es conmigo, es con la camiseta"

Nuevos aires se respiran en Madrid. El Real se reencontró con la victoria ya que venció por 4-0 a un débil Melilla por la Copa del Rey en el estreno de Santiago Solari como DT del cuadro blanco. El estratega argentino valoró y rescató el compromiso de los jugadores del club para revertir el mal momento futbolístico por el que atraviesan.

Tras la salida de Julen Lopetegui por malos resultados, el Real Madrid tiene como técnico interino al 'Indio', que se estrenó con una victoria frente al Melilla por los dieciseisavos de la Copa del Rey. El estratega gaucho resaltó el compromiso de los jugadores madrileños y mencionó el caso de Sergio Ramos, quien se ofreció para viajar y jugar.

"El compromiso no es conmigo, es con la camiseta, con la institución y con ellos mismos", fue lo que comentó Solari tras el triunfo blanco. Además, el estratega argentino no quiso dar una calificación sobre el encuentro y agregó que "Notas no me gusta dar, no me gustaban ni en el colegio. Me parece que jugamos con alegría, con ilusión, con compromiso y el resultado recoge eso. El partido lo hemos trabajado más allá del resultado, es un rival que nos presionó mucho".

Además, los futbolistas están conformes con la designación del nuevo DT, ya que Nacho mencionó que "Nosotros trabajamos como si fuera el entrenador para toda la temporada. Es un hombre de la casa. Nuestro entrenador es Solari”

Con goles de Marco Asensio (2), Karim Benzema y Cristo González, el Madrid parece haber dejado atrás la dolorosa goleada sufrida ante el Barcelona por el clásico español.