Presidente de Atlético Madrid: “No he visto jugar a Luis Advíncula” [VIDEO]

El lateral peruano Luis Advíncula destaca en el Rayo Vallecano en La Liga de España y desde hace un tiempo se viene especulando que daría el salto a un equipo más importante, siendo relacionado con el Atlético Madrid. No obstante, dicha situación no sería del todo cierta, pues fue el mismo presidente del club quien lo negó.

Enrique Cerezo, mandamás del equipo colchonero, fue entrevistado en España sobre diversos temas relacionados al club que lidera, entre ellos el posible fichaje de ‘Bolt. “Se comenta mucho en Perú acerca de Luis Advíncula, que juega en el Rayo Vallecano y de quien se dice, supuestamente, está en la órbita del Atlético Madrid”, fue la pregunta.

“Yo no le conozco, no le he visto jugar y la verdad cuando juega un futbolista del Rayo le veré jugar, pero no tengo ni idea”, fueron las palabras de Enrique Cerezo para el programa El último de la fila. De la misma forma, el directivo explicó que no se encarga de realizar las contrataciones, sino el comando técnico es quien tiene la decisión final.

“Son los del cuerpo técnico los que tienen que decidir, si es un buen jugador y cuadra para nuestro sistema de juego y para nuestro equipo, estaremos encantados”, finalizó Enrique Cerezo. La posibilidad de que Luis Advíncula se una al Atlético Madrid no ha quedado del todo descartado, pues es Diego Simeone quien tiene la palabra final.