Brasil vs Uruguay: Neymar celebró gol para el 1-0, pero fue anulado [VIDEO]

El delantero brasileño Neymar celebró en el Emirates Stadium durante el Brasil vs Uruguay, luego de que anotó el 1-0 en el amistoso internacional. No obstante, su festejo fue interrumpido rápidamente tras ser anulado por la terna del encuentro.



A los 10', Phillipe Luis envió un centro al área rival, el cual terminó siendo aprovechado por Neymar para abrir la cuenta en el Brasil vs Uruguay.

El 'Scratch' celebraba el gol, pero el árbitro del Brasil vs Uruguay puso fin a la alegría garota al invalidar la jugada por posición adelantada.

Cabe recordar que Brasil mantiene un invicto de 17 años en duelos contra Uruguay, incluyendo amistosos internacionales.

Desde el 1 de julio del 2001, la última victoria (1-0), la “Celeste” no puede vencer a Brasil y, ahora, con el buen momento de la dupla Suárez-Cavani buscarán cambiar esta mala racha frente a Neymar y compañía.