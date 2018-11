VER EN VIVO Uruguay vs Brasil desde el Emirates Stadium en amistoso por Fecha FIFA

Este viernes desde las 3:00 p.m, el Emirates Stadium será testigo de un partidazo cuando Uruguay vs Brasil se enfrenten EN VIVO ONLINE vía FOX Sports y beIN Sports en duelo amistoso internacional de esta fecha FIFA. Además, Libero.pe traerá todas las incidencias como los goles, las mejores jugadas, las polémicas y el resumen completo del encuentro.

Tudo pronto na #SeleçãoBrasileira para o jogo de amanhã, contra o Uruguai! Time realizou seu último treino hoje e acertou os detalhes para a partida. #GigantesPorNatureza



🇧🇷 x 🇺🇾

Data - 16/11

Hora - 18h



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Vlsy8sK9wT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 de noviembre de 2018

Para este encuentro, Brasil llega como el gran favorito para llevarse la victoria. El equipo de Tité está con todas sus figuritas, entre ellas Neymar, Firmino y Gabriel Jesús, aunque también es cierto que tiene dos ausencias como la de Coutinho (Barcelona) y Casemiro (Real Madrid) por lesión.

Por su parte, Uruguay es la selección que llega con más bajas por lesión y porque no puede convocar jugadores de River Plate y Boca Juniors por petición de la Conmebol. El ‘Maestro’ Tabárez no podrá contar con el guardameta Fernando Muslera, Diego Godín, Marcelo Saracchi, Cristhian Stuani (lesionados), Nahitan Nández y Camilo Mayada (Dos últimos no fueron convocados porque disputarán la final de la Copa Libertadores).

"Estoy contento de ser el líder de la selección de varias formas, espero ayudar a nuestro grupo de alguna manera porque es una selección brasileña, un equipo, una nación, la gente espera pasar, además de ser victorioso, pasar buenas cosas", señaló Neymar en conferencia de prensa.

Por su parte, Óscar Tabárez se pronunció una vez más sobre las bajas que tendrá ante la ‘Canarinha’. "Siempre han existido inconvenientes que han obligado a las modificaciones. Lo de esta ocasión es algo inédito por la cantidad de jugadores implicados en la misma zona del campo. También la final de la Libertadores ha afectado".

🎥 La Celeste entrenó en el complejo juvenil de @Arsenal, nuevamente con el plantel completo, a un día del amistoso ante Brasil en Londres. https://t.co/GDAaRgyQIR#DueloDeCampeones pic.twitter.com/cGrJHQHwgQ — Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 de noviembre de 2018

Uruguay vs Brasil EN VIVO | POSIBLES ALINEACIONES

Uruguay: Campaña; Cáceres, Velázquez, Cabaco, Laxalt; Pereiro, Bentancur, Torreira, De Arrascaeta; Suárez y Cavani.

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Arthur, Fernandinho, Paulinho; Willian, Firmino, Neymar.

Uruguay vs Brasil EN VIVO | HORARIOS DEL MUNDO

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Uruguay vs Brasil EN VIVO | GUÍA DE CANALES

Brasil SporTV, Globo

Canadá DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chad beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

China PPTV Sport China

Islas Cook Sky Sport 4 NZ

Croacia Arena Sport 3

República Checa DIGI GO, Nova Sport 1

Yibuti beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Egipto beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Fiyi Sky Sport 4 NZ

Francia beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Internacional Bet365

Irán beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Irlanda ITV 4

Israel Sport 2

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Kiribati Sky Sport 4 NZ

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Antigua República Yugoslava de Macedonia Arena Sport 1 Serbia

Marshall Islands Sky Sport 4 NZ

Mauritania beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Montenegro Arena Sport 3, Arena Sport 1 Serbia

Marruecos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Nauru Sky Sport 4 NZ

Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 6

Nueva Zelanda SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Niue Sky Sport 4 NZ

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Palau Sky Sport 4 NZ

Palestinian Territory beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Polonia TVP Sport Live Streaming, TVP Sport

Portugal Sport TV2

Qatar beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Samoa Sky Sport 4 NZ

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Serbia Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 3

Eslovaquia DIGI GO, Nova Sport 1

Islas Salomón Sky Sport 4 NZ

Somalia beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Sudán beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Suiza DAZN

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Tonga Sky Sport 4 NZ

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Tuvalu Sky Sport 4 NZ

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Reino Unido ITV 4

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay VTV Uruguay