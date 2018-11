Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE: fecha, hora y canal del amistoso FIFA en el estadio Nacional

Perú vs. Ecuador EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | VÍA MOVISTAR DEPORTES Y LATINA se enfrentan en un nuevo amistoso FIFA este jueves 15 de noviembre desde las 8:30 p.m. en el estadio Nacional de Lima. La última vez que se enfrentaron, el resultado fue a favor de la bicolor tras ganar 2-1 por las Eliminatorias al Mundial de Rusia.

La selección peruana llega de una fecha doble pasada donde cosechó resultados positivos. Goleó 3-0 a Chile y con un equipo alterno, empató 1-1 ante Estados Unidos. Antes, tras el Mundial de Rusia, perdió frente a Holanda y Alemania (2-1) en encuentros donde los comenzó ganando.

¡No pierdas tu oportunidad! Ingresa a https://t.co/uBJS5TKnRO y compra tu entrada para el amistoso de la @SeleccionPeru 🇵🇪 ante @FEFecuador 🇪🇨 de forma directa.



*Venta regular online por orden de llegada hasta agotar stock. pic.twitter.com/EV1lUIj571 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 14 de noviembre de 2018

El equipo de Ricardo Gareca presentará un equipo sin el conductor habitual de la bicolor. Christian Cueva no estará presente al no estar convocado por no estar en un nivel optimo para la selección. En su lugar, Cristian Benavente es una gran alternativa en su once inicial.

La defensa tendrá como pareja de centrales al Christian Ramos y Luis Abram. Este último no estuvo en las fechas pasadas debido a una lesión en su club, Velez Sarsfield. Los laterales, son los de siempre; Luis Advíncula y Miguel Trauco.

En la volante, Renato Tapia y Yoshimar Yotún continuarán en la primera línea de volantes. Los extremos serán André Carrillo y Edison Flores.

La ofensiva tuvo una última novedad; la inclusión de Raúl Ruidíaz. Como se recuerda, tuvo un golpe en la cabeza que no lo dejó entrenar con regularidad en la semana; sin embargo, Gareca lo alineó en su última formación al lado de Jefferson Farfán.

De otro lado, Ecuador llegó a Lima con todas sus figuras y con nuevo entrenador. Hernán Darío Gómez se hizo cargo del equipo tricolor. "En este momento no estamos para pelear de fútbol a fútbol con Perú. Estamos para aprender dentro de las dificultades que tendremos en los partidos. Tenemos buenos jugadores y en estos partidos iremos reconociendo a los nuevos jugadores parar armar el equipo para la Copa América", sostuvo el técnico colombiano.

El Prof. Hernán Darío Gómez, ha dirigido 32 partidos amistosos con la TRI. ⚽️🇪🇨

👇https://t.co/oUqflHET4C pic.twitter.com/yKyCxOdu1V — FEF Ecuador (@FEFecuador) 14 de noviembre de 2018

Mañana nuestra selección saltará a la cancha con el uniforme principal para medir a Perú en el Estadio Nacional de Lima. 🇵🇪🇪🇨⚽️#JuntosHaciaQatar2022 #Tri pic.twitter.com/yvKAm0dS2o — FEF Ecuador (@FEFecuador) 14 de noviembre de 2018

El popular "Bolillo" pondrá dos delanteros para complicar a la defensa peruana: se tratan de Miler Bolaños, Enner Valencia. Mientras que en el lado extremo derecho, recae la experiencia del hombre del Manchester United, Antonio Valencia.

Este será el balón que ruede en el gramado del Estadio Nacional José Díaz de Lima, mañana a las 20h30, Perú 🇵🇪 vs Ecuador 🇪🇨⚽️ #JutosHaciaQatar #ArribaMiselección #Tri pic.twitter.com/z4Me8NIjcL — FEF Ecuador (@FEFecuador) 14 de noviembre de 2018

PERÚ VS ECUADOR EN VIVO ONLINE ALINEACIONES POSIBLES

Perú: Gallese; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Farfán y Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca

Ecuador: Domínguez: Paredes, Achillier, Mina, Caicedo, Orejuela, Méndez, Antonio Valencia, Preciado, Bolaños, Enner Valencia

Entrenador: Hernán Darío Gómez

Hora: 8:30 p.m.

Escenario: estadio Nacional

Árbitros: Leodán González, Miguel Nievas y Carlos Pastorino (Uruguay)

TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE DEL PARTIDO PERÚ VS ECUADOR

Argentina DIRECTV Sports Argentina, GolTV Latinoamerica, DIRECTV Play Deportes

Bolivia GolTV Latinoamerica

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, GolTV Latinoamerica

Colombia DIRECTV Sports Colombia, GolTV Latinoamerica, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica GolTV Latinoamerica

Ecuador GolTV Latinoamerica, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México GolTV Latinoamerica, TVC Deportes

Panamá GolTV Latinoamerica

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, GolTV Latinoamericae

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos GolTV Espanol, GOLTV

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, GolTV Latinoamerica, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, GolTV Latinoamerica

Honduras GolTV Latinoamerica