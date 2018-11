AS Roma está tras los pasos de un crack del Barcelona

El Barcelona está viviendo un momento muy irregular debido a los últimos resultados que ha venido consiguiendo en la Liga Santander. Tras la lesión de Lionel Messi, empezaron a ganar con grandes actuaciones de Rafinha Alcántara, pero ahora que 'Leo' ha vuelto, el brasileño nuevamente ha sido relegado al banco de los suplentes.

AS Roma quiere aprovechar que Rafinha ha vuelto al banquillo. Es uno de los favoritos de Monchi para su equipo y desde Italia aseguran que los directivos del club iniciarán las conversaciones dentro de pocos días con el Barcelona para que su fichaje se pueda concretar en el siguiente mercado de traspasos.

El verano pasado estuvo tasado en 35 millones de euros, pero no se pudo quedar en el Inter de Milán luego de su cesión debido a que esa cantidad de dinero no estaba dentro del presupuesto que manejaban los directivos del cuadro 'neroazzurri'. Es por esa razón que el mediocampista volvió a entrenarse con el Barcelona a buscarse un lugar.

Carlos Aleñá, una de las promesas que tiene el Barcelona ha sido promovido hace poco al primer equipo y ya ha tenido oportunidades en la Liga Santander. No ha desentonado y es uno de los 'engreídos' de Ernesto Valverde. Esto agota más aún las posibilidades de Rafinha para quedarse en el equipo. Esto no quiere decir que los azulgranas no ficharán a nadie en enero.