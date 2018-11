Selección peruana: ¿se cayó el amistoso con Uruguay en marzo del 2019?

Todo estaba oleado y sacramentado para que el próximo año la selección peruana reciba a Uruguay, incluso este amistoso internacional hasta ya tenía fecha (el 21 de marzo del 2019), sin embargo al parecer este partido ya no se llevaría a cabo. ¿Qué pasó?

Según explicó el gerente de selecciones, Antonio García Pye, la Federación Uruguaya de Fútbol recibió una invitación para jugar la Copa China.

"Prefiero no adelantar nada sobre los posibles partidos que jugará la Selección peruana en la fecha FIFA en marzo del próximo año. Y es que si bien tuvimos el tema muy avanzado con Uruguay, ahora la federación uruguaya recibió invitación para que jueguen una copa en China y están evaluando la situación. Por ello, mientras que no cerremos los dos partidos, es mejor no decir nada", indicó el dirigente a Radio Ovación.

Asimismo, García Pye se refirió a su continuidad en la FPF para el 2019. "Considero que ese tema no es tan urgente, aunque no niego que en la FPF ya hubo intención para que yo siga en el cargo. Mi contrato finaliza el 31 de diciembre pero seguramente antes tomaremos una decisión", finalizó.