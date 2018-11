Brasil vs Colombia: Lluvia de patadas contra Vinicius Jr en partido Sub 20 [VIDEO]

La selección brasileña sub 20 terminó empatando ante la sub-20 de Colombia por 2-2 en el segundo partido amistoso internacional entre ambas escuadras. Quien se llevó todos los reflectores nuevamente fue Vinicius, porque brilló muy poco en medio de una desmedida marca.

Recordemos que en el primer amistoso ambas selecciones empataron 0-0, el cotejo en mención se jugó el jueves pasado, tanto 'la verdeamarela' con 'los cafeteros' se preparan para el Campeonato Sudamericano sub 20 a jugar en enero del 2019.

Actualmente el director técnico de Brasil es Carlos Amadeu con 53 años, quien se mostró incómodo por como le pegaron a su estrella principal. En el partido sub-20 de Colombia vs Brasil donde Vinicius Jr se llevó malos ratos debido a la vehemencia con que marcaba cada uno de sus 'rivales'.

Finalmente el ex compañero de Paolo Guerrero en Flamengo se ganó una tarjeta amarilla por un desquite a tantas patadas. Con el partido finalizado de ayer, Brasil pudo cerrar la ronda de amistosos para Brasil antes del torneo sudamericano que se disputará en territorio chileno, desde el 17 de enero, hasta el 10 de febrero de 2019.

EL DATO:

Vinícius Junior no estará en el Campeonato Sudamericano sub 20 por pedido del Real Madrid, no lo van a ceder al ser en fechas NO OFICIALES de FIFA.