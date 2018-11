Boca Juniors: Guillermo Barros Schelotto dio lista de concentrados para duelo ante River Plate

¡Estos son! Este sábado 24 de noviembre, Boca Juniors busca hacer historia ante River Plate por la final de la Copa Libertadores. Ante ello, Guillermo Barros Schelotto citó a 24 futbolistas de los cuales seis quedarán fuera del encuentro de vuelta. En la Bombonera, el marcador quedó 2-2.

Guillermo Barros Schelotto aún no tiene un once fijo para enfrentar al clásico rival. Tiene algunos golpeados que aún no se recuperan. Sin embargo, hoy miércoles reveló la lista de 24 jugadores que concentrarán en el Hotel Madero.

A continuación, estos son los llamados: Esteban Andrada, Agustín Rossi, Carlos Lampe, Lisandro Magallán, Paolo Goltz, Lucas Olaza, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Leonardo Jara, Fernando Gago, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Sebastián Villla, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso, Edwin Cardona, Carlos Tevez, Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ramón Ábila, Mauro Zárate y Cristian Espinoza.

Boca Juniors tiene planeado entrenador este jueves en la Bombonera por la mañana con acceso al publico. Guillermo Barros Schelotto podrá bosquejar el once que tratará de hacer historia en el Monumental de Núñez.