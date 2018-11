River Plate vs Boca Juniors EN VIVO: los futbolistas del Clásico que ya ganaron la Copa Libertadores

Tocaron la gloria. Once futbolistas que integran las plantillas de Boca Juniors y River Plate ya saben lo que es levantar el trofeo de la Copa Libertadores y esperan repetirlo mañana (3:00 pm. -hora peruana- / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) en el estadio Monumental de Núñez.

Ninguno la acarició más veces que Guillemo Barros Schelotto. El “Mellizo” la obtuvo en su etapa de jugador en los años 2000, 2001, 2003 y 2007, en la era dorada de Carlos Bianchi.

Sin embargo, el técnico de los “xeneizes” no ha logrado el récord que tiene su par Marcelo Gallardo en el “Millo”, quien fue campeón tanto como futbolista (1996) y como entrenador (2015).

Otro antecedente en particular registra Jonatan Maidana. El zaguero ha ganado el certamen continental vistiendo las dos camisetas: Boca Juniors (2007) y River Plate (2015). Ahora puede hacerlo una vez más con “La Banda”.

River Plate cuenta con cinco futbolistas que ya ganaron el título: Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Rodrigo Mora, Camilo Mayada, Enzo Pérez y Franco Armani.

En tanto, Boca Juniors apenas pondrá en cancha a tres: Carlos Tévez, Julio Buffarini y Emmanuel Mas. ¡La temperatura del clásico sigue subiendo!

DATO: Como sucedió en la ida, el partido se jugará solo con hinchada local (River Plate).

River Plate

Marcelo Gallardo (1996 y 2015)

Jonatan Maidana (2007 con Boca y 2015 con River)

Gonzalo Martínez (2015 - River)

Leonardo Ponzio (2015 - River)

Rodrigo Mora (2015 - River)

Camilo Mayada (2015 - River)

Enzo Pérez (2009 - Estudiantes de La Plata)

Franco Armani (2016 - Atlético Nacional)

Boca Juniors

Guillermo Barros Schelotto (2000, 2001, 2003, 2007)

Carlos Tévez (2003)

Julio Buffarini (2014 - San Lorenzo)

Emmanuel Mas (2014 - San Lorenzo)

HORARIO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: 3.00 p.m.

México (Centro): 2.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.00 p.m.

México (Noroeste): 12.00 m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Chile: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

VER GRATIS POR TV: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Perú: Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Chile: Fox Sports Cono Sur.

España: #Vamos.

Colombia: Fox Sports Cono Sur.

México: Fox Sports Cono Norte.

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: SporTV, FOX Sports 1 Brasil.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte.

Australia: SBS Live, SBS.

Austria: sportdigital, Sport1 + Germany, DAZN.

Belice: Fox Sports Cono Norte.

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2.

Croacia: Arena Sport 2.

Dinamarca: Eurosport 2 Denmark y Eurosport Player Denmark.

Francia: RMC Sport 2 y RMC Sport en direct.

Alemania: DAZN, Sport1 + Germany y sportdigital.

Indonesia: Super Soccer TV.

Internacional: Bet365 y Fanatiz.

Irlanda: BT Sport Live y BT Sport 2.

Israel: Sport 3.

Italia: DAZN Italy.

Luxemburgo: RMC Sport 2.

Antigua República Yugoslava de Macedonia: Arena Sport 3 Serbia.

Mauricio: RMC Sport 2.

Monaco: RMC Sport 2.

Montenegro: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Holanda (Países Bajos): Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Noruega: Eurosport Player Norway y Eurosport Norway.

Polonia: Sportklub Poland.

Serbia: Arena Sport 3 Serbia y Arena Sport 2.

Eslovenia: ŠTV 2.

Suecia: Eurosport Player Sweden y Kanal 9 Sweden.

Suiza: DAZN y sportdigital.

Turquía: S Sport+.

Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi Sports 2 y Abu Dhabi Sports 3.

Inglaterra (Reino Unido): BT Sport Live, FreeSports TV UK y BT Sport 2.

¿CÓMO VER EL CLÁSICO BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE EN TELEVISIÓN POR CABLE DE ARGENTINA?

TNT: Canal 46 (abono básico) o 305 (sistema digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 407 y en DirecTV, en el 502.

Fox Sports 2: Canal 25 (básico) o 106 (digital) de Cablevisión. En Telecentro, canal 102 y 608 en DirecTV.

Fox Sports Premium: En Cablevisión será la señal número 123 y en Telecentro la 111. En DirecTV se ubica en el canal 604.

TNT Sports: Canal 124 para Cablevisión y 112 para Telecentro. En DirecTV se verá por el canal 603.

RADIOS DEL SUPERCLÁSICO EN VIVO: BOCA JUNIORS VS. RIVER PLATE

Para aquellos que no podrán ver el superclásico entre Boca Juniors y River Plate por televisión o vía móvil, las radios serán otra opción importante. Aquí la relación de las emisores disponibles con los relatores argentinos de tu preferencia.

- Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri.

- Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y comenta Santiago Russo.

- Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River Plate) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca Juniors).

- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi.

- Radio La Red (AM 910) Rodolfo De Paoli y Gustavo López.

- Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernano Niembro y Héctor Veira.

- RPP (89.7 FM - PERÚ): Daniel Kanashiro y Diego Rebagliati.