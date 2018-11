Juventus vs Valencia EN VIVO: partidazo por fase de grupos de la Champions League [GUÍA TV]

Juventus y Valencia se enfrentan este martes 27 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 5 de la Champions League. El partido se desarrollará en el Allianz Stadium de Turín y será transmitido por la señal de Fox Sports, mientras que podrás seguir las todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Juventus busca asegurar su clasificación a los octavos de final de la Champions en casa, pues el partido pasado se les negó esta posibilidad. El vigente campeón de la Serie A de Italia perdió 2-1 con el Manchester United, a pesar de iniciar ganando con gol de Cristiano Ronaldo, resultado que no solo los afecta, sino que dio vida a los ‘Diablos Rojos’.

Sin embargo, ahora ante el Valencia, tienen la misma posición, ya que ganando se meten en la siguiente fase y, dependiendo del resultado del United, el combinado español podría quedar finalmente eliminado. Tras la derrota mencionada, Juventus consiguió vencer al AC Milan y al Spal en la liga local (ambos por 2-0), mostrando una gran solidez defensiva.

Por su parte, el Valencia parece haber dejado muy lejano ese gran nivel mostrado la temporada pasada. El equipo ‘Che’ inició la 2018-19 con una gran cantidad de empates, pero en las últimas tres presentaciones logró celebrar importantes victorias y buscarán mantener la racha esta mitad de semana: 3-1 a Young Boys, 0-1 a Getafe y 3-0 a Rayo Vallecano.

Recordemos que el Valencia ya ha enfrentado a Juventus en esta Champions League, pero fue en la jornada 1, partido que los italianos ganaron por 2-0 de visita. Aquel encuentro desató la polémica por la expulsión de Cristiano Ronaldo en el primer tiempo, pero ahora CR7 tendrá la posibilidad de desquitarse tras haber cumplido su sanción.

