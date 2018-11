Manchester City vs Olympique de Lyon: Partido por UEFA Champions League [GRUPO F]

La novedad en el cuadro inglés está en que el portugués Bernardo Silva, alemán Ilkay Gundogan y el brasileño Gabriel Jesús no viajaron a la ciudad francesa de Lyon, para disputar el penúltimo juego de la Liga de Campeones del Manchester City mañana por la tarde (3:00 p.m. - HORA PERUANA) en el Estadio Parc Olympique Lyonnais. 'Los Sky Blues' necesitan solamente un punto en estos dos partidos restantes de fase de grupos para ganar su lugar en las etapas eliminatorias por sexta competencia consecutiva europea más importante.

Ojo que las informaciones salidas desde Manchester City dicen que el entrenador español Pep Guardiola solo tiene 19 jugadores a su disposición en terreno francés, lo más curioso es que de este grupo de futbolista (3 son porteros). Una lesión de último momento o situación que aqueja a un futbolista titular, podría darle más de un dolor de cabeza al 'Pep' Guardiola. El parte médico habla de una lesión de aductor mantiene a Gabriel Jesús fuera del juego, mientras que Bernardo Silva sigue ausente debido a un golpe en el servicio internacional.

Guardiola en rueda de prensa fue claro en estas situaciones: "Prefiero poder elegir entre todos los escuadrones, pero es lo que es. Tenemos que adaptarnos con los muchachos que están aquí. Vamos a tratar de hacer un buen juego y esperamos que los demás se recuperen lo más rápido posible. Bernardo está en el último paso. Creo que estará en forma contra Bournemouth. Gabriel también tuvo algunos problemas musculares en la última acción de la sesión de entrenamiento".

Por parte del local, un jugador como el francés Nabil Fekir -campeón del mundo- tuvo palabras de cautela para un duelo sumamente complicado: "Tuvimos algunos problemas en la primera mitad, pero lo más importante es la victoria. Estaré allí el martes. Todo está bien, me estoy recuperando". Además, su compañero de plantel le dio la derecha correspondiente para este tema previo al partido contra Manchester City: En los últimos días comenzamos a sentir que era un partido diferente con un ambiente especial. Realmente no pensé en anotar antes. Es muy divertido".

POSIBLES ALINEACIONES - MANCHESTER CITY VS OLYMPIQUE LYON:

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Piedras, Laporte, Delph; Foden, Fernandinho, Bernardo; Mahrez, Jesús, Sane.

XI OLYMPIQUE LYON: Lopes; Denayer, Marcelo, Morel; Rafael, Ndombele, Aouar, Mendy; Fekir; Depay, Dembele.

DATOS DEL PARTIDO ENTRE MANCHESTER CITY VS OLYMPIQUE LYON:

- Lyon ganó su único encuentro previo con Man City, obteniendo una victoria de 2-1 en Manchester en la primera jornada.

- Lyon solamente ha perdido uno de sus 10 partidos europeos en casa contra equipos ingleses (W3 D6), con esa derrota contra el Arsenal en febrero de 2001 (0-1).

- El Manchester City es el máximo anotador de la Liga de Campeones de esta temporada, con 12 goles en sus cuatro partidos hasta el momento.

- Este será solo el tercer partido fuera de casa de Man City en Francia: empataron 2-2 con PSG en abril de 2016, antes de perder 1-3 contra Mónaco en marzo de 2017 (ambos Liga de Campeones).

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL MANCHESTER CITY VS OLYMPIQUE LYON?

Si quieres seguir en Internet el MANCHESTER CITY VS OLYMPIQUE LYON, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.