Manchester United vs Young Boys EN VIVO: con Paul Pogba, chocan por la Champions League

Manchester United recibe en Old Trafford este martes por la tarde (3:00 p.m. / hora peruana) al Young Boys por la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Este partido lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía la señal televisiva de ESPN 2. Si no tienes el canal contratado podrás seguir las incidencias desde el minuto a minuto más completo en la web de Líbero.

El conjunto visitante llega a este partido con las chances mínimas de clasificar a la siguiente etapa de la Champions League debido a que necesita que se den varios resultados hasta la última jornada, pero también sueña con la oportunidad de llegar a los dieciseisavos de la Europa League si consigue el tercer puesto en la tabla de su grupo (se ubica a 4 de Valencia). En el último partido por la competencia europea, cayó en su visita a Mestalla.

For our #UCL permutations and much more, head right this way! 👇 #MUFC